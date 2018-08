Der Fotoclub Tettnang trägt zum diesjährigen Ferienprogramm der Stadt zwei Workshops bei. Zum ersten Termin von „Mit der Kamera durch Tettnang“ am vergangenen Samstag waren zwar nur zwei Jungs gekommen, zum zweiten Termin am Samstag, 25. August, haben sich aber schon vier Mädchen angemeldet. Das Fazit der beiden Test-Fotografen Max und Lennon fällt rundum positiv aus und sie empfehlen den Workshop allen Altersgenossen, die sich fürs Fotografieren interessieren.

Von Hans Neurer und Friedrich Klaus haben sie in wenigen Stunden schon viel gelernt: Was man im Umgang mit Licht beachten soll, wie man einen spannenden Bildaufbau erzeugt und wie sich ein Wechsel der Perspektive auf das Foto auswirkt. So sieht ein Klettergerüst von unten aufgenommen viel rätselhafter und spannender aus als von vorne, weiß Max nun aus eigener Erfahrung. Auf dem Wochenmarkt haben die Jungs Obst unter die Lupe genommen, sich aber auch an der Aufnahme von Straßenmusikern versucht.

Mit der Kamera durch Tettnang zu gehen würde zu genauem Hinschauen führen, berichtet Lennon. Obwohl er schon oft durch die Montfortstraße gelaufen sei, habe er nun zum ersten Mal die bunte Hopfensau an der Zunftstube wahrgenommen. Auch ein Cent-Stück im Brunnen hat die Jungs etwas gelehrt: Es war ihnen nicht möglich, durch das Wasser hindurch ein scharfes Bild der Münze zu fotografieren – die Linse einer Kamera kommt nicht jedem Phänomen nah. Besser glückte ihnen dies beim Fotografieren im Schlosspark: Dort legten sie sich flach ins Gras und nahmen die grünen Halme auf Augenhöhe ins Visier.

Friedrich Klaus und Hans Neurer möchten mit ihrem Fotokurs genau dies vermitteln: „Weniger knipsen, mehr fotografieren“. Dadurch bewusster hinschauen und den eigenen Blickwinkel gestalten. Lennon und Max haben am Ende mehr als 50 eigene Blickwinkel auf ihren Kameras und wissen künftig, worauf sie für ein echtes „Foto“ achten können.