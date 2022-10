Wenglor-Spendenaktion für Urmel-Kinderkrebshilfe ist voller Erfolg

Das Tettnanger Familienunternehmen Wenglor sensoric und seine Mitarbeitenden haben für den Verein Urmel Kinderkrebshilfe im Rahmen der „weUrmel-Spendenchallenge 2022“ erfolgreich Spenden gesammelt: Nach nur sechs Monaten kamen insgesamt über 11 000 Euro an Spendengeldern für krebskranke Kinder zusammen.

Das Besondere dabei: Sowohl die Unternehmensgruppe als auch die Wenglor-Mitarbeitenden selbst waren Teil der mehrstufigen Aktion. Bei der abschließenden Scheckübergabe in Friedrichshafen staunte Urmel-Vorstand Michael Müller nicht schlecht über den Geldsegen.

Bereits im April des Jahres startete die weUrmel-Spendenchallenge. Zu Anfang der Aktion übergab Wenglor-Geschäftsführer Fabian Baur eine Sofortspende in Höhe von 5000 Euro an Urmel. In der Folgezeit waren alle Wenglor-Mitarbeitenden dazu aufgefordert, über die sozialen Kanäle von Urmel und Wenglor so viele Follow wie möglich dafür zu gewinnen – mit tollem Erfolg.

Über 5000 neue Userinnen und User sind insgesamt seither dazugekommen, sodass Wenglor nun nach sechs Monaten Laufzeit weitere 5000 Euro an Spenden übergibt.

Die Mitarbeitenden des mittelständischen Unternehmens selbst waren aber auch gefragt, als weUrmel-Paten Geld aus ihrer eigenen Tasche für den guten Zweck zu spenden. Und das haben sie: 1125 Euro sind so durch weitere freiwillige Privatspenden zusammengekommen.

Für Urmel-Vorstand Michael Müller ein beeindruckendes Ergebnis: „Dass nicht nur das Unternehmen Wenglor, sondern auch alle Mitarbeitenden aktiv mitgewirkt und an uns gedacht haben, freut mich persönlich sehr“, so Müller. „Mit diesem Geld können wir vielen Familien helfen, die unsere Unterstützung dringend nötig haben.“

Für die Wenglor-Geschäftsführer Fabian und Rafael Baur, beide selbst Väter, war die Aktion dabei eine echte Herzensangelegenheit: „Für uns als Familienväter sind die Alltagsbelastungen und das Leid, das Krebs bei Kindern verursacht, nicht vorstellbar. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir Betroffenen helfen und im Unternehmen und darüber hinaus Bewusstsein dafür schaffen. Die Urmel-Kinderkrebshilfe setzt genau dort an und wir möchten das unterstützen.“ Zu finden gab es die Aktion sechs Monate lang nicht nur auf der Wenglor-Website, sondern auch im firmeneigenen Intranet, auf allen Social-Media-Kanälen und an einem eigens dafür konzipierten Aktionsstand am Standort in Tettnang – sodass möglichst viele Mitarbeitende teilnehmen konnten.

Der Urmel Kinderkrebshilfe e.V. aus Friedrichshafen ist ein junger, innovativer „Förderkreis für krebskranke Kinder“, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch persönlichen Einsatz und großes Engagement in unserem Umfeld zu helfen. Der Verein besteht durchweg aus ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die freiwillig und uneigennützig helfen, so kommen die Spendenmittel direkt den betroffenen Kindern und ihren Familien ohne Verwaltungsausgaben zugute. Damit die Menschen nicht alleine dastehen, gründete sich der Verein am 20. Mai 2005.