Wenglor Sensoric übernimmt Beleuchtungsexperten TPL Vision

Ende August 2021 hat die Wenglor-Gruppe aus Tettnang ihr Produktportfolio im Bereich der Beleuchtungstechnik erweitert. Durch die Übernahme des schottisch-französischen Unternehmens TPL Vision stärkt Wenglor seine Position im Bereich Machine Vision – speziell durch die innovativen LED-Beleuchtungs-Technologien für die industrielle Bildverarbeitung. Heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Der 2005 gegründete Spezialist werde als Division in die Wenglor-Gruppe integriert, bliebe aber als eigenständige Geschäftseinheit weiterhin bestehen.

„Wir freuen uns sehr darüber, das wenglor-Produktportfolio im Bereich Machine Vision durch die Akquisition von TPL Vision spürbar verstärken zu können“, wird Wenglor-Geschäftsführer Rafael Baur zitiert. „Das zusätzliche Knowhow und die fast 16-jährige Erfahrung von TPL im Bereich der industriellen Beleuchtungstechnologien sind ein echter Zugewinn. wenglor und TPL werden gemeinsam Großes erreichen.“ Die beiden zentralen Standorte von TPL Vision im schottischen Perth und im französischen La Chevrolière, wo das Unternehmen erst in diesem Jahr eine neue Produktionsstätte bezog, blieben laut Mitteilung in Betrieb. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blieben Teil der eigenständigen Wenglor-Geschäftseinheit. Das bedeute auch, dass bestehende TPL-Kunden auch weiterhin von ihren bekannten Kontaktpersonen betreut würden. „Wenglor und TPL verbindet aber nicht nur die junge, dynamische und familiäre Unternehmenskultur, sondern auch die gemeinsame Leidenschaft für innovative Technologien“, wird Daniel Huber, der künftig als Geschäftsführer von TPL Vision die Geschicke des Unternehmens leitet, zitiert.

TPL Vision biete ein umfangreiches Produktsortiment unterschiedlicher Beleuchtungstechnologien. So zähle neben Flächenleuchten auch Spot-, Ring-, Bar- oder Domebeleuchtungen zu dem mehrere tausend Produkte umfassenden Produktangebot. Auch spezielle Leuchtsysteme für die Lebensmittelindustrie oder UV-Licht gehörten zur Expertise der neuen Wenglor-Geschäftseinheit. „Die große Vielfalt an unterschiedlichen Beleuchtungslösungen gibt uns die Möglichkeit, unseren Kunden für alle Arten von Anwendungen die passende Kombination aus Kamerasystem, Beleuchtung, Auswerteeinheit und Software als Komplettpaket anzubieten“, so Christian Vollrath, Leiter Business Unit Computer Vision bei Wenglor. „So können wir unsere Position als Gesamtanbieter im Bereich Machine Vision weiter ausbauen.“

Durch die Akquisition des Beleuchtungsspezialisten TPL Vision habe das Tettnanger Familienunternehmen bereits seinen vierten erfolgreichen Unternehmenszukauf getätigt: Schon 2012/2013 habe Wenglor sein Portfolio durch die Zukäufe der AFM Sensorik GmbH und der MEL Mikroelektronik GmbH in den Bereichen Strömungssensorik und 2D-/3D-Sensorik erweitert. 2017 sei dann die Übernahme der ShapeDrive GmbH gefolgt, einem Spezialisten für 3D-Sensoren. Insgesamt sei die Zahl der Mitarbeiter innerhalb der Wenglor-Gruppe im Laufe dieses Jahres auf fast 1000 angewachsen. Um diesem Wachstum gerecht zu werden, werde sowohl an der Firmenzentrale in Tettnang als auch im bayrischen Unterschleißheim neue Entwicklungs- und Produktionszentren mit insgesamt 12 000 Quadratmetern Nutzfläche gebaut, die im Laufe des kommenden Jahres fertiggestellt sein sollen.