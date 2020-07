Wenglor-Mitarbeiter strampeln für die Umwelt

Zwei Monate lang haben über 70 Wenglor-Mitarbeiter am Standort in Tettnang fast 19 000 Kilometer per Fahrrad auf ihrem Weg zur Arbeit zurückgelegt. Die sportliche Firmenaktion „Bike to work“ motivierte die Belegschaft laut einer Pressemitteilung dazu, in die Pedale zu treten und gab ihnen die Möglichkeit, sowohl Gutes für die Figur, als auch für die Natur zu tun. Mit dieser Aktion konnten über demnach drei Tonnen CO2 eingespart werden.

Das Sammeln von Kilometern auf dem Weg zur Arbeit macht insbesondere dann Spaß, wenn die Sonne scheint. Und in dieser Hinsicht hatten die Teilnehmer laut der Mitteilung mit ganz wenigen Ausnahmen großes Glück: In den insgesamt sechs Wochen von „Bike to work“ war es überwiegend sonnig und trocken. So sei es den begeisterten Teilnehmern auch nicht schwer gefallen, insgesamt ganze 910 „Btw“-Tage für ihre Teams zu sammeln.

Der Wettbewerb wurde sowohl in Einzelwertungen, als auch in Teamwertungen ausgetragen, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Team bestand dabei aus drei Radlern. Für die Wertung zählten jeweils die Wegstrecken von zuhause zur Arbeit und wieder zurück. Sogar für alle Mitarbeiter im Homeoffice sei es möglich gewesen, teilzunehmen: Wer nach der Arbeit per Fahrrad unterwegs war, durfte sich die Kilometer gutschreiben, die der Strecke in den Tettnanger Oberhof entsprach. Unterschieden wurde zusätzlich in Gewinnkategorien für Radler mit einem E-Bike oder solchen, die sich ganz klassisch ohne elektronische Unterstützung fortbewegten.

Für Wenglor-Geschäftsführer und „Btw“-Initiator Rafael Baur war die Aktion in diesem Jahr ein willkommener Start in Richtung Normalität: „Gemeinsam mit allen Kollegen am Standort im Oberhof und im Homeoffice ist eine stattliche Zahl an Kilometern zusammengekommen – das freut mich sehr und unterstreicht unsere Haltung zur Natur“, sagt Rafael Baur laut Mitteilung. „Auch hat es unsere Mitarbeiter motiviert, den Zusammenhalt gestärkt und ein tolles Zeichen dafür gesetzt, dass wir uns nicht von der Corona-Krise haben unterkriegen lassen.“

Neben durchtrainierten Waden durften sich die „Bike to work“-Gewinner auch über tolle Preise sowohl in der Team-, als auch in der Einzelwertung freuen: So gewann Wenglor-Mitarbeiterin Sabine Block ein Wellnesswochenende für zwei Personen und Corinna Vollmer durfte sich über einen Gutschein im Wert von 100 Euro in der Kategorie mit mindestens zwölf „Btw“-Tagen freuen.

Weitere Gutscheine wurden verlost unter allen Teilnehmern, die mindestens sechs Radeltage vorweisen konnten oder andere beeindruckende Leistungen vollbrachten: So schaffte es Wenglor-Mitarbeiter Nikolai Wolff in 27 „Btw“-Tagen sogar auf rekordverdächtige 1475 Kilometer, und das Dreierteam von Corinna Vollmer, Louisa Form und Nicole Urban fuhr an allen Wertungstagen außer einem mit dem Rad zur Arbeit. Starke Leistungen also, welche die Vorfreude auf die nächste Ausgabe schon jetzt entfachen.