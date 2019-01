Wenglor möchte im Oberhof weiter wachsen

An der Oberhofer Straße entlang will das Tettnanger Technologieunternehmen Wenglor ein vorhandenes Gebäude erweitern. Derzeit konzentriert sich das Architektenteam auf das Innere des Gebäudes, teilt das Unternehmen mit. Allerdings solle es für die Außengestaltung eine Lösung geben, „die sowohl für uns als Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter und die Anwohner im Oberhof sinnvoll und positiv zugleich ist“.

Geplant ist ein dreigeschossiges Gebäude auf der Fläche, wo derzeit Parkplätze sind. Auf einem Teil des Daches soll zudem eine eingeschossige Kantine gebaut werden. Jedes der drei Stockwerke verfügt laut Wenglor über rund 1700 Quadratmeter Nutzfläche, die Kantine soll etwa 500 Quadratmeter umfassen. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss sind jeweils 1000 Quadratmeter für die Produktion vorgesehen, im zweiten Obergeschoss soll es ausschließlich Büro- und Testräume geben, so das Unternehmen.

Kein rechtsgültiger Bebauungsplan

Laut Tettnanger Stadtverwaltung fügt sich das „Vorhaben nach seiner Grundfläche in die Maßstäblichkeit der vorhandenen Baukörper ein“, steht es in der Sitzungsvorlage für den letzten Technischen Ausschuss des Jahres 2018. Dort wurde das Projekt vorgestellt. Das Gebäude darf nach Paragraph 34 des Baugesetzbuches geplant und gebaut werden. Dieser sagt im Kern aus, dass sich das Gebäude in die Umgebungsbebauung einfügen muss.

Einen rechtsgültigen Bebauungsplan „Enderwiesen“ gibt es nicht. Vor zwölf Jahren wurde dieser entwickelt, aber nicht beschlossen. Das Ganze hing damals mit der Hochwasserthematik zusammen, sagte Bürgermeister Bruno Walter in der Sitzung. Allerdings ist das Gebäude lediglich um einen halben Meter höher geplant, als es nach dem nicht rechtskräftigen Bebauungsplan zulässig gewesen wäre. An der Oberhofer Straße gebe es zudem auch noch höhere Gebäude, so die Verwaltung.

Vorbereitung auf zukünftige Entwicklung

Gerhard Brugger (FDP) fragte in der Sitzung nach den Parkmöglichkeiten vor Ort – schließlich entfielen hier ja etliche durch den Bau, und an der Straße herrsche „schon jetzt Chaos“. Hier erwiderte Stefan Amman, Fachbereichsleiter Bauordnung bei der Stadt Tettnang, dass es hier eventuell eine Übergangslösung geben werde, dass die Parkfläche aber natürlich an anderer Stelle wachsen müsse.

Das Unternehmen möchte sich mit dem Wachstum am Standort auf zukünftige Entwicklungen vorbereiten, hieß es auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Konkrete Platznot gebe es nicht, aber kurz- bis mittelfristig brauche das Unternehmen mehr Raum als derzeit da sei. Bis der Bau realisiert sei, seien sicher alle jetzt vorhandenen Flächen bereits belegt: „Und das wird nicht erst in zwei oder drei Jahren der Fall sein.“

Wachstum des optischen Bereichs

Die bildverarbeitenden Systeme und die dreidimensionalen Sensoren werden bereits jetzt im Wenglor-Werk in Eching bei München konzentriert, teilt das Unternehmen mit. Am Standort Tettnang wachse der optische Bereich aber so stark, dass das Gebäude in Tettnang erweitert werden müsse, um das weitere Wachstum zu bewältigen.

Dass bei der Planung gleich eine Cafeteria berücksichtigt wird, hängt laut Wenglor damit zusammen, dass das Unternehmen am Standort mittlerweile eine Größe erreicht hat, ab der sich das lohnt. Auch sei der Bedarf an Sozialräumen in den vergangenen Jahren stetig mitgewachsen. Zum einen habe es den Wunsch von Mitarbeitern gegeben, zum anderen sei das Unternehmen überzeugt, dass sich die „Cafeteria positiv auf die Arbeitsatmosphäre und somit auf das Wohl der Mitarbeiter“ auswirke.