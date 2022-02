wenglor knackt die 100-Millionen-Euro-Marke

Die Jahresumsatzmarke von 100 Millionen Euro hat das Tettnanger Unternehmen wenglor im Dezember 2021 geknackt. In einer Mitteilung spricht der Hersteller von industriellen Sensorik-, Bildverarbeitungs- und Sicherheitstechnologien von einem „historisch erfolgreiches Jahr“. Das trotz Corona und Problemen in den Lieferketten. Mitte Dezember war das Ziel erreicht, Ende Dezember waren es dann fast 102 Millionen Euro.

„Wir sind sehr stolz darauf“, sagt wenglor-Geschäftsführer Fabian Baur. Über zwei Millionen Produkte hat das Tettnanger Familienunternehmen im letzten Jahr ausgeliefert. Neben Sensorprodukten sei die Nachfrage im Bereich von smarten 2D-/3D-Bildverarbeitungstechnologien „unfassbar groß“ gewesen. In den beiden Unternehmensbereichen CamTec und SenorTec habe da Wachstum in Summe über 25 Prozent betragen. Der Aufwärtstrend hält laut wenglor an: Bereits in den ersten Wochen des Jahres 2022 konnte wenglor ein Umsatzplus von über 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielen.

Zahl der Beschäftigten wächst

Bezüglich des Umgangs mit den allgemeinen Problemen in den Lieferketten äußert sich Fabian Baur: „Dank intelligenter und vorausschauender Lagerplanung konnten wir diese umfangreiche Nachfrage lückenlos bedienen und sogar wertvolle Bestände aufbauen.“ Möglich sei das Ergebnis insbesondere aber auch durch das Engagement der Mitarbeiter gewesen. Hier hatte es im vergangen Jahr ebenfalls einen starken Zuwachs gegeben. Von 2020 auf 2021 wuchs die Zahl der Beschäftigten von 860 auf tausend. Rund 400 Menschen arbeiten allein am Standort Tettnang.

Das Tettnanger Unternehmen wenglor investiert stark in die Entwicklung, so wie hier im Bereich der Bildverarbeitung. (Foto: wenglor sensoric)

Weltweit sucht wenglor derzeit auch weiter nach Mitarbeitern, heißt es auf Nachfrage. Vor allem werde für das neue Entwicklungs- und Produktionszentrum in Tettnang zusätzliches Personal benötigt. Dieses soll Ende September/Anfang Oktober eröffnet werden. Das Familienunternehmen konnte nach eigener Aussage bereits viele Schlüsselpositionen im Entwicklungsbereich besetzen. Herausforderungen sind der allgemeine Fachkräftemangel in der Branche und mit Blick auf die Bodenseeregion der akute Wohnungsmangel.

Asien und Europa besonders stark

Die stärksten Wachstumstreiber der wenglor-Firmengruppe waren im vergangenen Jahr die Vertriebsgesellschaften in Asien und Europa. Das Unternehmen ist in 28 Ländern vertreten, auch in Amerika. Auf allen Kontinenten verzeichnete wenglor mindestens zweistellige Zuwachsraten. Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich neben Tettnang in München, Sibiu (Rumänien), Samara (Russland), im schottischen Perth und im französichen La Chevroliere.

Das Unternehmen investiert zum einen auch in bauliche Erweiterungen, etwa in München und Tettnang. Des Weiteren gibt es auch geschäftliche Ergänzungen. So hat wenglor im Sommer den schottisch-französischen Beleuchtungsexperten TPL Vision übernommen. Und der Entwicklungsbereich wird derzeit dahingehend umgebaut, dass beispielsweise die Entwicklung von Hardware und Software stärker gekoppelt werden. „Die Umstrukturierung wurde in den Bereichen SensorTec und CamTec wie geplant umgesetzt und trägt bereits erste Früchte“, heißt es seitens wenglor. Gezielt baut das Unternehmen auch Expertise gerade im Bereich Software auf.

Industrie 4.0 & Co. besonders gefragt

Der wirtschaftliche Erfolg von wenglor basiert dem Unternehmen auch auf dem Kundenmix. Bereits vor Corona habe sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, so unabhängig wie möglich von einzelnen Branchen zu sein. Die Bandbreite reicht von der Elektronikindustrie über Pharma- und Logistik-Unternehmen bis hin zur Lebensmittelbranche. Diese Strategie habe sich bezahlt gemacht. „Während die Nachfrage in der Automobilbranche zeitweise etwas nachließ, explodierten die Umsätze beispielsweise im Bereich E-Commerce“, äußert Fabian Baur. Auch würden neue Märkte wie alternative Energien oder auch Recycling überdurchschnittliche Wachstumsraten verzeichnen.

Gefragt sind laut wenglor die Anwendungen in den Bereichen Digitalisierung, Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit. Seit letztem Jahr sei die neue Website mit integriertem E-Commerce in Betrieb. Aber auch die Produkte selbst agierten immer vernetzter und digitaler. „Intelligente Schnittstellen, Robotik, autonomes Fahren, KI und das Internet der Dinge sind längst mannigfaltiger Bestandteil unserer Industrie“, äußert sich Baur zu einem Zukunftsbereich auch für wenglor.

Nachhaltigkeit in der Produktion

Zum einen seien die Gebäude des Unternehmens durch Photovoltaik und Geothermie mittlerweile CO2-neutral, zum anderen sorgten hohe Produktionsstandards oder auch die Kombination mehrerer Funktionen in einem Sensor oder auch geringe Stromverbräuche für eine „aktive Ressourcenschonung“. Eigene Mitarbeiterevents wie Bike to work und Kooperationen mit Cleantech-Unternehmen sorgten zudem für eine erhebliche Reduktion von Treibhausgasen, teilt das Unternehmen mit.