Wenglor feiert wieder Weihnachten und sagt Danke

In diesem Jahr gab es für das Tettnanger Industrieunternehmen Wenglor Sensoric Group gleich mehrfach Grund zu feiern: Neben der Eröffnung des neuen Gebäudes am Standort Oberhof und dem vorzeitigen Erreichen von gesetzten Umsatzzielen konnten die sich die rund 300 Mitarbeitenden am Standort Tettnang in diesem Jahr auch wieder über ihre traditionelle Weihnachtsfeier freuen. Außerdem wurden 20 Jubilare von der Wenglor-Geschäftsleitung mit einem großen Dankeschön für ihre langjährige Firmenzugehörigkeit bedacht.

Insgesamt 20 Wenglor-Mitarbeitende wurden zu Beginn der Weihnachtsfeier von Fabian und Rafael Baur für ihr Engagement über viele Jahrzehnte hinweg gewürdigt. Nicht nur mit Blumensträußen und Geschenken, sondern auch mit unterhaltsamen Anekdoten würdigten Fabian und Rafael Baur die Leistung ihrer Belegschaft.

Bereits 1992, also vor 30 Jahren, begannen Patricia Walser, Elisabeth Pflug, Michael Fleschhut und Uwe Ising ihre Laufbahnen beim Tettnanger Automatisierungsunternehmen. Seit über drei Jahrzehnten halten sie Wenglor die Treue – damals umfasste das Unternehmen noch nicht einmal 100 Mitarbeitende. Für 20 Jahre Zugehörigkeit wurden sowohl Stefan Strobel als auch Simon Hille ausgezeichnet. Stolz auf eine Dekade bei Wenglor durften in diesem Jahr gleich 14 Jubilare sein: Andreas Hirt, Steffen Söffner, Jörg Gröneweller, Ingrid Oelhoff, Patrick Junker, Florian Bodenmüller, Theresa Gresser, Saide Rouzbahani, Monika Kritzler, Frank Pfefferkorn, Markus Meßmer, Thomas Grund, Martin Knittel und Fabian Repetz traten 2012 ins Unternehmen ein und sind geblieben.

„Ich möchte mich ganz persönlich bei Euch allen für Euren jahrelangen Einsatz, Eure Leidenschaft und Eure Loyalität bedanken“, wandte sich Fabian Baur an die Geehrten und fügte hinzu: „Nur dank Euch konnten wir in den vergangenen Jahren unsere Ziele erreichen, uns erfolgreich weiterentwickeln und Wenglor so groß machen, wie es heute ist. Mit Euch war das nicht nur konzentriertes Arbeiten, sondern hat auch noch großen Spaß gemacht. Darauf bin ich stolz – darauf könnt Ihr stolz sein!“