Anfang Juni hat das Tettnanger Unternehmen Wenglor Sensoric eine neue Entwicklungs- und Produktionsstätte im rumänischen Sibiu in Betrieb genommen. Dort werden Sensoren für die vierte industrielle Revolution, kurz Industrie 4.0, gefertigt. Sie bilden die Basis für eine digital vernetzte Produktion und Logistik, in der Maschinen mitdenken und lernen, sich selbst zu organisieren, berichtet Wenglor in einer Pressemitteilung.

Anfang Juni feierten Geschäftsführung und Mitarbeiter bei Wenglor die Einweihung eines neuen Gebäudes im rumänischen Werk in Sibiu. Auf über 5000 Quadratmeters sind hier neue Büroflächen für die Entwicklungsabteilung, ein voll ausgestattetes Testlabor sowie eine hochmoderne Fertigungslinie entstanden. Die Produktionskapazität des Standorts hat sich damit auf einen Schlag verdoppelt. Dabei profitiert das Unternehmen in der Fertigung von seinen eigenen Kompetenzen. So werden auf den hochgradig automatisierten Fertigungslinien zum Beispiel hochpräzise optische Sensoren der neuesten Generation produziert, heißt es in der Mitteilung weiter. Fabian Baur, Geschäftsführer der wenglor sensoric GmbH, erläutert mit Blick auf den Ausbau des Standorts in Rumänien: „Die Erweiterungsflächen für Produktion und Entwicklung sind für uns wichtig, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele in den nächsten Jahren verwirklichen zu können.“

Industrie 4.0 heute Realität

Das Unternehmen mit dem Claim „the innovative family“ hat seine Innovationskraft zum Kern des Markenversprechens gemacht. Viel wurde in die Forschung und Entwicklung von neuen Produkten für die Automatisierungsbranche investiert – mit Erfolg. „Heute liefert Wenglor neben Sensoren auch Bildverarbeitungs- und 2D-/3D-Technologien, Sicherheitssysteme sowie passende Softwarelösungen und hat sich zu einem Anbieter von vollintegrierten Automatisierungslösungen entwickelt“, fasst Rafael Baur, ebenfalls Geschäftsführer der Wenglor Sensoric GmbH, den Erfolg des Unternehmens zusammen. Vergangenes Jahr wurde Wenglor mit dem Top-100-Award ausgezeichnet und zählt damit zu den Innovationsführern des deutschen Mittelstands. International hat sich das Unternehmen ebenfalls breit aufgestellt, so die Mitteilung weiter. Über 800 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen in 26 Ländern und verfügt über fünf Entwicklungs- und Produktionsstandorte.