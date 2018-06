Wenglor übernimmt Münchner 3-D-Spezialist ShapeDrive

Die Wenglor sensoric GmbH hat Anfang Mai 100 Prozent der Anteile am Münchner 3D-Spezialisten ShapeDrive GmbH erworben. ShapeDrive ist laut Unternehmensinformation weltweit führender Hersteller für Komponenten und Systeme im Bereich der 3D-Koordinatenmesstechnik für industrielle, medizinische und wissenschaftliche Applikationen.

Mit der Akquisition erweitere Wenglor sein innovatives Portfolio der 3D-Messtechnik um ein weiteres Highlight und bietet seinen Kunden weltweit neue Lösungen für die automatisierte Fertigung und Qualitätssicherung, wie es vonseiten der Tettnanger Firma heißt. Die Übernahme erfolgte demnach im Zuge der fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung im Zeitalter der Industrie 4.0, in dem dreidimensionale Bildverarbeitungssysteme die Möglichkeiten der Prozessautomatisierung und Qualitätssicherung um ein Vielfaches erweitern. Wenglor unterstreiche mit der Übernahme seine führende Rolle als weltweit etablierter Systemanbieter für die industrielle Bildverarbeitung und ergänzt sein Portfolio an kamerabasierten Sensoren und bildgebenden 2D/3D-Sensoren. „Wir freuen uns sehr darüber, unsere Expertise in der 3D-Messtechnik mit ShapeDrive einmal mehr zu erweitern und uns so noch breiter für die Zukunft aufstellen zu können“, so Wenglor-Geschäftsführer Rafael Baur.

Technisch basieren die neuen Kamerasysteme der Münchner Firma auf der Projektion von strukturierten Lichtmustern. Die Pixelsensoren mit unterschiedlichen Auflösungen, Arbeitsabständen, Messvolumina und Punkteabständen erstellen dabei 3D-Punktewolken mittels Licht, aus denen Objektschnitte quantitativ ausgewertet oder Referenzmodell-Vergleiche angefertigt werden können. Ausgezeichnet werden die Kamerasysteme insbesondere durch ihre hohe Präzision, ein umfangreiches Softwarepaket sowie zahlreiche Schnittstellen.

Die ShapeDrive-Produkte werden in das Portfolio von Wenglor integriert und am „WenglorMEL-Standort“ in Eching bei München weiterentwickelt.