Weltgebetstag der Frauen in Laimnau

Am ersten Freitag im März findet alljährlich der Weltgebetstag der Frauen statt. Diesmal wurde die Liturgie von Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereitet. Sie haben diesen zum Thema Zukunftsplan Hoffnung vorbereitet. Auch das Argental reihte sich in diese Gebetsgemeinschaft ein. Frauen aus Laimnau und Hiltensweiler gestalteten diesen Wortgottesdienst in der Kirche in Laimnau. Die Gruppe „Bloß mir“ aus Hiltensweiler sorgte für die musikalische Umrahmung. Zu Beginn waren die Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und beim Frieden weltweit. Wie wird es weitergehen mit dem Krieg in der Ukraine und dem Weltfrieden? Zum Gastland: Die Gesellschaft ist vielfältig, religiös wie kulturell. Berge, Moor, fruchtbaren Wiesen und Felder, Küsten und Inseln prägen die Landschaft. Die Verheißung Gottes im Buch Jeremia war die Botschaft des Gottesdienstes. Dabei geht es um Menschen, die aus Jerusalem ins Exil verschleppt wurden. Wie diese Verheißung von Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und Gottes Frieden ein Zeichen der Hoffnung sein kann, damit beschäftigten sich die Frauen. Sie sehnten sich nach ihrer Heimat, aber sollen in der Fremde ein neues Leben aufbauen. Dabei ist Ihnen die Zusage Gottes gewiss. Im Buch Jeremia heißt es dazu „Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden und euch aus allen Nationen und von allen Orten sammeln, wohin ich euch zerstreut habe“. Dazu kamen auch Frauenstimmen über die Situation im Gastland zu Wort: Eine Frau, die mit ihren Problemen wie Armut, Krankheit und Schulprobleme Hilfe in der Kirchengemeinde gefunden hat. Eine Frau, die unter der Gewalt ihres Partners und des Vaters ihres Kindes litt, durfte im Vertrauen auf Gott erfahren, wie sich die Situation zum Guten wendet. Der Plan einer Frau Lehrerin zu werden, wurde mit dem Verlust des Gehörs infolge eines Gehirntumors durchkreuzt. Sie lernte Gebärdensprache. Im Vertrauen auf Gott konnte sie diese neue Situation trotzdem annehmen. Neben dem Bibeltext stimmten die Frauen auch in Schuldbekenntnis, Dankgebet und Fürbitte ein. Mit ihrer Kollekte am Ende des Gottesdienstes unterstützen sie Projekte des Deutschen Weltgebetstagskomitees. Es ermöglicht Frauen und Mädchen ihre politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rechte durchzusetzen.