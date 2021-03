Weltfrauentag: Vortrag über wertschätzende Sprache

Seit mehr als 100 Jahren ist der 8. März das Datum für den „Internationalen Frauentag“. Rund um den Globus, im Bodenseekreis und auch in Tettnang stehen an diesem Tag Frauenfragen im Fokus. Die Tettnanger Stadtbücherei inszenierte in den Vorjahren Podiumsdiskussionen, lud zu Frauenkulturabenden, stellte die Broschüre über Tettnanger Gemeinderätinnen vor oder lud eine junge katholische Theologin ein, die Priesterin werden möchte.

In diesem Jahr kooperiert sie in zwei Veranstaltungen mit Veronika Wäscher-Göggerle, der Frauen- und Familienbeauftragten des Bodenseekreises, wie die Stadtbücherei mitteilt. Direkt am Internationalen Frauentag lädt die Frauenbeauftragte um 17.15 Uhr zu einem Zoom-Meeting mit der Politikwissenschaftlerin Dagmar Wirtz ein. „Wertschätzende, diskriminierungsfreie Sprache leicht gemacht“ lautet das Thema. Die Referentin zeigt Wege zu einer alltagstauglichen, geschlechtergerechten Sprache. Sie erklärt zudem, warum eine diskriminierungsfreie Sprache so wichtig ist. Anmeldungen zu diesem Vortrag sind über die Stadtbücherei Tettnang oder direkt über Veronika Wäscher-Göggerle möglich.

Gut zwei Wochen später ist die Frauen- und Familienbeauftrage selbst zu Gast in einem Onlinegespräch mit Kerstin Mommsen. Die Journalistin lebt in Tettnang und hat im vergangenen Herbst im Rittersaal das Gespräch mit Antje von Dewitz anlässlich deren neuen Buchs moderiert. Ihr Dialog mit Wäscher-Göggerle soll sich um Fragen drehen wie: Was macht eigentlich die Frauenbeauftrage? Welche Themen sind im Bodenseekreis dringend? Was hat sich im Corona-Jahr verändert und was sind wichtige Fragen für die Zukunft? Das Meeting findet am Mittwoch, 24. März, um 19 Uhr statt und bietet auch Gelegenheit, Fragen zu stellen sowie Anregungen zu geben.

Auf einen Blick: Montag, 8. März, 17.15 Uhr: Dagmar Wirtz: „Wertschätzende, diskriminierungsfreie Sprache leicht gemacht“. Anmeldung unter info@stadtbuecherei-tettnang.de

Mittwoch, 24. März, 19 Uhr: Kerstin Mommsen im Gespräch mit Veronika Wäscher-Göggerle; Anmeldung: info@stadtbuecherei-tettnang.de