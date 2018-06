Weil Firmen Fachpersonal fehlt, findet die öffentliche Hand kaum Bauunternehmen

Die Baubranche brummt - und das schon seit einigen Jahren. In der ganzen Region ist das für Baufirmen und Auftraggeber zu spüren – so auch bei der Stadtverwaltung in Tettnang. Thomas Steinhauser, Fachbereichsleiter Hochbau bei der Stadt Tettnang, kennt das Problem. Es mangelt an verfügbaren Baufirmen, sagt er.

Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind schlichtweg voll. In Obereisenbach mussten im Schulgebäude zum Beispiel die Fenster erneuert werden. Doch auf die öffentliche Ausschreibung hin meldete sich lediglich ein Interessent – und der war mit seinem Angebot 26 Prozent teurer, als es laut Stadtverwaltung üblich gewesen wäre. Deshalb hat die Stadt das Vorhaben erneut ausgeschrieben, diesmal beschränkt. Das bedeutet, dass die Verwaltung Firmen direkt angeschrieben hat. Und diesmal hatte sie Glück, die Arbeiten wurden sogar günstiger durchgeführt, als geplant. Auch das Großprojekt St. Anna hat ähnliches erfahren. Nur zwei Firmen hatten sich für die aufwändigen Tiefpauarbeiten beworben, was am Ende auch eine Preissteigerung zur Folge hatte.

Bürokratie erschwert Auftragsvergabe

Nur mit viel Energie und Geduld könne man Bauvorhaben derzeit umsetzten, meint Thomas Steinhauser. Bei der Sanierung der Funkanlage im Feuerwehrhaus in Tettnang habe der Fachplaner große Sorgen geäußert, ob überhaupt eine Firma gefunden werden könne. 15 Firmen seien daraufhin auf die Ausschreibung aufmerksam gemacht worden, lediglich eine Firma hat ihr Angebot aber tatsächlich abgegeben.

Den Einbau der Brandmeldeanlage in der Uhlandschule und der Schillerschule musste Steinhauser sogar um ein Jahr verschieben, weil keine passende Firma zu finden war. „Das kann schon sehr stressig sein “, sagt er.

Für schnelle Hilfe bei einem Wasserrohrbruch hat die Stadt zwar Firmen an der Hand, aber die grundsätzliche Lage hat sich verändert. „Wir sind fast schon Bittsteller“, sagt er. Hinzu komme der hohe bürokratische Aufwand für das bundesweite und teilweise sogar europaweite Ausschreiben von Bauvorhaben. „Ein Privatmann oder eine Firma hat es hier leichter. Wir müssen ausschreiben und hoffen, dass wir alles richtig machen“, sagt er. Da gilt es Fachplaner zu beauftragen, Fristen einzuhalten und Regularien zu beachten – alles im Rahmen des städtischen Haushalts. Hinzu kommt, dass die Preise in der Branche steigen. Teilweise wird in den Verwaltungen der Region bereits ein höherer Geldbetrag angesetzt, um überhaupt einen Zuschlag zu bekommen.

Fachkräftemangel sorgt für Engpässe

Zimmerermeister Franz Lang aus Neukirch würde gerne mehr Aufträge annehmen, kann das aber schlicht nicht. „Ich könnte die Aufträge gar nicht bewältigen“, sagte er. Dafür fehlen ihm vier bis fünf „kompetente Facharbeiter“, wie er sagt. Einen Teil der fehlenden Arbeitskraft könne man mit Aushilfen abdecken, aber eben nicht alles. Tobias Zwisler, Betriebsleiter des Tettnanger Bauunternehmens Zwisler hat ein ähnliches Problem. Die gute Konjunktur und der niedrige Zins bringe viele Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dazu, zu bauen. „Viele Faktoren kommen zusammen“, sagt er. Größtes Problem für ihn ist der Fachkräftemangel. Zwei Flüchtlinge arbeiten derzeit bei ihm. Aber eine Ausbildung zu beginnen sei für sie leider nicht möglich, da ihr Aufenthaltsstatus nicht gesichert sei. „Das ist leider einfach nicht möglich, obwohl wir das wollen“, sagt Tobias Zwisler.

Im zunehmenden bürokratischen Aufwand sieht Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, ein gewichtiges Argument, das manchen Unternehmer angesichts der ohnehin prall gefüllten Auftragsbücher dazu veranlasst, auf öffentliche Aufträge zu verzichten. Er sieht aber auch den Mangel an Fachkräften und Nachwuchs als zentrales Problem. „Die Unternehmen sind an ihren Kapazitätsgrenzen, könnten Leute einstellen, finden aber keine“, sagt Beetz. Dass auf der einen Seite die Auftragslage so gut und auf der anderen Seite der Mangel an Fachkräften und Nachwuchs so hoch sei, habe er so extrem wie jetzt bisher noch nie erlebt – weder in seiner jetzigen Funktion, noch in seiner früheren Laufbahn.