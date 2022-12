Bei der Spendenübergabe für die Nachmittagsbetreuung ukrainischer Kinder im Spatzennest hat Lionspräsident Jürgen Layer von der vom Tafelladen und Spatzennest geplanten Weihnachtspaketaktion für bedürftige Familien erfahren. Eine durchdachte Auswahl an Nahrungsmitteln von Spagetti bis zum Weihnachtsstollen wurde zu einem Weihnachtspaket geschnürt. Jürgen Layer zögerte nicht lange und hat sofort 50 Pakete als Spende vom Lionsclub Tettnang Montfort in Aussicht gestellt, die auch umgehend von den Vereinsmitgliedern freigegeben wurde.In einer Nachmittagsaktion packten die Lionsmitglieder die 50 Geschenkpakete und übergaben diese am Nikolaustag dem Spatzennest, welches die Verteilung der Pakete an die bedürftigen Familien übernahm (Foto: Lionsclub).