Weihnachtsmarkt startet mit Nieselregen in erstes Wochenende

Einen Weihnachtsmarkt mit Zauber und Flair haben die Veranstalter in Tettnang auf die Beine gestellt. Wegen Nieselregens am Freitag hat der Zauber aber noch auf sich warten lassen.

Im Innenhof und vor dem Neuen Schloss schützten sich die Gäste vor dem Regen unter Schirmen oder vertrieben sich die Zeit an den Essensständen. Der Weihnachtsmarkt ist am ersten und zweiten Adventswochenende geöffnet und bietet durch den historischen Ort eine besondere Atmosphäre sowie alle Rahmenbedingungen für gelungene Vorweihnachtsstimmung. Am Freitag zum Beispiel durch den Akkordeon-Club Meckenbeuren, der Weihnachtslieder spielte. Und sollte es an den kommenden Tagen regnen, dann hilft zur Not erneut ein Schirm, so wie ihn die Zuschauerin auf dem Foto trägt.