Weihnachtsgottesdienste in der Schlosskirche

Das Evangelische Pfarramt Tettnang lädt zu den Weihnachtsgottesdiensten in die Schlosskirche Tettnang ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes wird empfohlen, eine Maskenpflicht besteht nicht, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Heiligabend, 24. Dezember: 15 Uhr, Gottesdienst mit kleinen Leuten „Fürchtet euch nicht“. Eingeladen sind Familien mit kleinen Kindern und alle, die Freude haben, einen kindgerechten weihnachtlichen Gottesdienst zu feiern; 16 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 18 Uhr, Christvesper.

Erster Christtag, 25. Dezember: 10 Uhr, Christfest-Gottesdienst mit Kirchenchor. Zweiter Christtag, 26. Dezember: 10 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst in der Katholischen Kirche St. Gallus in Tettnang (kein Gottesdienst in der Schlosskirche).

Altjahresabend, 31. Dezember: 17 Uhr, Jahresschluss-Gottesdienst mit Abendmahl. Neujahrstag, 1. Januar: 17 Uhr, Segnungs-Gottesdienst zum Jahresanfang. Epiphanias (Dreikönig), 6. Januar: 9.30 Uhr Gottesdienst.

Grundsätzlich wird jeder Gottesdienst der Schlosskirche über die Audio-Liveübertragung übertragen. Dafür kann zur Gottesdienstzeit folgende Telefonnummer angerufen werden: Gottesdienst-Telefon Tettnang: 07542/9079910.