Weihnachtsfeier VdK Langnau/Laimnau/Neuk

Nach pandemiebedingtem Verzicht der letzten beiden Jahre trafen sich am 28. November die Mitglieder des VdK Ortsverband Langnau/Laimnau/Neukirch im Gasthaus Hopfendolde in Wildpoltsweiler zur diesjährigen Weihnachtsfeier. Bei Kaffee und leckerem Kuchen wurde unterhaltsamen Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit gelauscht und das ein oder andere Schwätzchen gehalten. Weihnachtliche Akkordeonmusik sorgte für unterhaltsame und besinnliche Stimmung und die Weihnachtslieder wurden stimm- und textsicher mitgesungen. Mit einem üppigen Abendessen endete der gemütliche Hock an diesem ersten Adventswochenende. Foto: Zürn/Claessen