Weihnachtsfeier der Firma Zwisler

Nach zwei Jahren konnte die Firma Zwisler endlich wieder alle Mitarbeitenden mit ihren Partnerinnen und Partnern zur Weihnachtsfeier einladen. Die erste Weihnachtsfeier fand 1921 statt. Damals passten alle Mitarbeiter noch auf die Eckbank in der Küche von Gründer Josef Zwisler und Kreszenzia Zwisler. Dieses Jahr durfte die Familie Zwisler 270 Gäste zur Weihnachtsfeier im Gemeindezentrum in Tettnang begrüßen. Darunter waren auch viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Max Zwisler bedankte sich im Namen der ganzen Geschäftsführung besonders für ihr Erscheinen, da es zeige, dass in der Firma Zwisler ein besonderes Gemeinschaftsgefühl herrsche. Tobias Zwisler stellte 24 neue Mitarbeitende vor, die seit 2020 das Unternehmen verstärkten.

Höhepunkt der Feier waren auch dieses Jahr wieder die Ehrungen langjähriger Mitarbeiter. Hermann Zwisler ehrte für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit Josef Baumann, Daniel Dorner, Giuseppe Clemente, Christoph Amann, Tobias Kesenheimer, Andreas Schmid sowie Sarah und Tobias Zwisler. Für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Giovanni Agrigenti, Sabit Morina, Hermann Frei und Martin Abt geehrt. Für 25 Jahre wurden Markus Metting und Christian Thoma geehrt. Siegfried Ibele wurde nach 36 Jahren Betriebszugehörigkeit in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet.

Besonderen Dank galt der Metzgerei Forster, die wieder ein außergewöhnliches Festessen zubereitete. Der offizielle Teil des Abends endete mit einem zuversichtlichen Ausblick in die Zukunft. Das diversifizierte Tätigkeitsfeld, Wettbewerbsvorteile durch innovative Aufbereitungstechnik und kontinuierliche Investitionen in Fuhrpark und Maschinen machen das Unternehmen auch in herausfordernden Marktsituationen sattelfest. Der wichtigste Wettbewerbsvorteil und gleichzeitig das höchste Gut seien jedoch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der starke Zusammenhalt der Belegschaft untereinander bilde das feste Fundament, auf dem das Unternehmen gründe.