Weihnachtsengel öffnet Tettnanger Adventskalender

Tettnangs Weihnachtsmarkt rund ums Neue Schloss öffnet an diesem Wochenende, 11. bis 13. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr seine Pforten. Einkaufen und genießen können die Besucher Freitag, von 16 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von zwölf bis 21 Uhr.

In Erscheinung tritt an allen drei Tagen auch wieder ein Weihnachtsengel. Er öffnet, jeweils um 17 Uhr, symbolisch den Tettnanger Adventskalender an der Schlossfassade und beschenkt die Kinder mit Süßem. Stimmungsvoll untermalen seine Auftritte zwei Trompeter der städtischen Musikschule. Der Adventskalender, dessen Türchen nur an jenen Tagen geöffnet wird, an denen der Weihnachtsmarkt geöffnet hat, hat dieses Jahr Premiere gefeiert. Er besteht aus jeweils ein auf zwei Meter großen, bedruckten Meshbannern, die unterhalb der Fensterbänke angebracht sind. Die Idee, den Weihnachtsmarkt mit 24 Türchen zu schmücken, ist 2014 gemeinsam mit Schlossverwalter Hubert Hahn entstanden, erzählt Martina Weishaupt. Heuer wurde die Idee nun umgesetzt. (ab)