Weihnachtsbaum-Aktion in Tettnang findet erfolgreichen Abschluss

Seit nunmehr 16 Jahren setzt sich der Service-Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee gemeinsam mit dem Jugendamt Bodenseekreis dafür ein, dass auch die Kinder ein „Wunsch“-Geschenk zu Weihnachten erhalten, deren Eltern wenig bis gar keinen finanziellen Spielraum für Weihnachtsgeschenke haben.

In diesem Jahr ist diese Aktion aufgrund der Herausforderungen mit gestiegenen Energiekosten und hoher Inflation wichtiger denn je, da insbesondere diese Familien die vollen Auswirkungen der Krisen zu spüren bekommen. In Kooperation mit dem Familientreff Tettnang wurden deshalb wieder Wünsche von Kindern aus Tettnang und Umgebung ermittelt. Die 100 Wunschkärtchen hingen Anfang Dezember in der Bären Apotheke, und großzügige Spender erfüllten innerhalb weniger Tage diese Wünsche.

„Die Bereitschaft, ein Geschenk zu übernehmen war überwältigend – trotz der schwierigen Zeit und angespannten Situation“, freut sich Barbara Gebhard von Soroptimist International Friedrichshafen. Und ergänzt: „Wir freuen uns über das große Engagement der Tettnanger – und hoffen natürlich, dass sie uns im kommenden Jahr wieder unterstützen werden“. Über den Familientreff Tettnang gehen nun all diese Geschenke von den Schenkenden liebevoll verpackten Geschenke rechtzeitig vor Weihnachten an die Familien.