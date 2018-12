Weihnachten: Gott zeigt sich – darum zeig dich

Wir feiern Weihnachten, das meint, Gott kommt zu uns, Gott zeigt sich uns. Er kommt in diese Welt, um uns zu zeigen, wie er ist und wie wir werden können. „Zeigen, mich zeigen“, das sollen wir uns in unserer Zeit ja überall: uns präsentieren, darstellen, zeigen von der besten Seite, zeigen, was ich drauf habe, Höchstleistung bringen in kürzester Zeit und mit möglichst bester Qualität, auf Instagram, Snapchat oder Facebook. Wie kommen mein Grinsen oder Lächeln rüber? Wirke ich sexy, cool, nett, zu dick, zu dünn...?

„Zeig dich!“ – als Pfarrerin der Martin-Luther-Gemeinde Tettnang und als Seelsorgerin an der Klinik erlebe ich es immer wieder, was geschehen kann, wenn Menschen sich wirklich zeigen, zeigen, wie sie sind. In der Klinik etwa gehe ich auf Menschen zu, auf Menschen, die ich nicht kenne. Ich weiß nichts über ihre Herkunft, ihre Geschichte, ihre Familie und ihre augenblickliche Situation. Ich weiß auch nichts über ihre Einstellung zum Leben. Ich gehe auf Sie zu, zeige mich, stelle mich vor, erzähle, dass ich Klinikseelsorgerin und Pfarrerin bin und komme mit ihnen ins Gespräch.

Dabei spüre ich, wie sich ein Raum öffnet, ein Raum, der zunächst verschlossen war. Ich spüre, wie langsam Vertrauen wächst, und die Bereitschaft sich zu öffnen, sich zu zeigen. Manchmal frage ich nach einer Weile, ob sie etwas mit dem Glauben anfangen können oder ob er ihnen eher fremd ist. Einmal antwortete ein Patient: „Ja ich glaube schon an irgendwas, aber mit der Kirche habe ich nichts am Hut.“ Und dann fing er an zu erzählen von der Krankheit, von dem, was ihn beschäftigt und was ihn sorgt. Plötzlich war Raum da, sich zu öffnen, sich zu zeigen, mit dem, was momentan zu ihm gehört. Am Ende des Gesprächs fragt er mich, ob ich ihn segne.

„Sich wirklich zeigen!“, klingt einfach, kostet ganz schön Überwindung, Mut und es braucht Menschen, die da sind, es braucht einen Raum, der es mir ermöglicht, mich zu öffnen. „Mich zeigen“, wie geht es mir damit? Und warum soll ich mich überhaupt zeigen? Weil unsere Gesellschaft nicht weiterkommt, wenn sich jeder versteckt.

„Zeig dich!“ dieser Appell ist an alle Menschen gerichtet. Er ermutigt uns, die Unterschiede von Existenz, Kultur und Gestalt sichtbar zu machen und einzutreten für die Vielfalt des Lebens.

Denn Weihnachten heißt: Gott kommt zu uns, um uns die Augen für das Leben in seiner Vielfalt und Tiefe zu öffnen. Darum, wenn es kritisch wird, zeige ich mich dann oder kneife ich lieber, gehe in Deckung, sage besser nichts? Im Bus drangsalieren ein paar Halbstarke einen Schwächeren. Sag ich was? Oder schaue ich weg, damit ich nicht selbst zum Opfer werde? Bei der Arbeit: eine Kollegin, der es gerade nicht gut geht, die von allen schräg angeschaut und gemieden wird, mache ich mit oder stelle ich mich an ihre Seite? Wenn Weihnachten bedeutet, Gott zeigt sich und geht nicht in Deckung, dann macht das etwas mit mir - mit uns.

Der Kirchengemeinderat der Martin-Luther-Gemeinde Tettnang hat in seiner Dezembersitzung beschlossen, der Initiative Regenbogen in der evangelischen Landeskirche Württemberg, dem Bündnis Kirche und Homosexualität, beizutreten. Er spricht sich dafür aus, dass lesbische Christinnen und schwule Christen aufgrund ihrer Lebensform keine Diskriminierung und Benachteiligung erfahren dürfen. Lesben und Schwule sollen in der Kirche als Gemeindemitglieder, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und als Amtsträgerinnen und Amtsträger wahrgenommen und respektiert werden.

Weihnachten heißt: Gott kommt zu uns. Er macht sich auf den Weg zu uns Menschen, um uns mit seiner Liebe für die Vielfalt des Lebens anzustecken. Mich fasziniert der Gott des christlichen Glaubens, mich fasziniert, wie er sich zeigt, nicht mit seiner Erfolgsgeschichte oder einem Siegeszug. Er zeigt sich, mit dem, was ihn ausmacht, mit seiner Menschenliebe, seiner Verletzlichkeit, seiner Klarheit, seiner Güte und seiner Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen.

Wenn ich mir dies zu eigen mache, erkenne, ja erlebe ich: Gott eröffnet mir damit einen Raum, der es ermöglicht, mich selbst zu zeigen, mit dem, was zu mir gehört, was in mir schafft, mich umtreibt und bewegt.

„Zeig dich!“ das sage ich darum zuerst zu mir selbst. Und frage mich dann: wo braucht es, dass ich mutiger, klarer werde, dass ich mehr von mir zeige; in meiner Familie, als Kollegin, im Bekanntenkreis, mehr zeige von meiner Stärke, meinen Ängsten und genauso meinem Mitgefühl. Meine Enttäuschung, meinen Ärger, meinen Mut, meine Zuversicht und meine Hoffnung, dass es gut werden wird? Meine Liebe?

Es ist Weihnachten: Gott kommt und zeigt sich uns. Und wir, ermutigt durch ihn, wir zeigen einander, wie wir wirklich sind, trauen einander, öffnen uns füreinander und leben, wie die Welt werden kann!

Könnte das nicht ein Motto sein für uns und für die weihnachtlichen Tage, die kommen. Und dann darauf trauen, dass Gott jede und jeden von uns, ja ,dass er mich sieht, wie es mir gerade geht und auch, wie ich werden kann.