Wegweisende Sitzung bei Philippinenhilfe

Ihre Hauptversammlung hält die Philippinenhilfe Tettnang am Donnerstag, 19. Januar, ab 19 Uhr im Gasthaus Traube in Tettnang ab. Erhofft wird ein großes Interesse, da die Zusammenkunft nach dem Tod des Begründers und Machers Otmar Holz wegweisend sein bzw. in die Auflösung des Vereins münden soll. Zuvor stehen aber Regularien wie Berichte über Aktivitäten und Finanzen sowie die aktuelle Situation im Schulbetrieb in Tinglayan auf dem Programm. Nach dem Kassenbericht und der Entlastung der Vorstände hat eine ausführliche Diskussion über die Beendigung der Philippinen-Hilfe ihren Platz. Damit verbunden dürfte ein Beschluss über die Verwendung des aktuellen Vermögens (bis auf einen Restbetrag) sein.

Um einschätzen zu können, in etwa wieviele Mitglieder den Weg in die Traube einschlagen, wird um Anmeldung bei Klaus Kathan gebeten, Telefon 07542 / 940 85 50 oder 0177 / 457 49 65.

Gegründet wurde die Philippinenhilfe im Jahr 1985. Dank des großen Netzwerks von Otl Holz wurden aus den anfänglich 27 Patenschaften deren 300 – eine imposante karitative Arbeit, die in den letzten 37 Jahren rund 750.000 Euro generierte.

Der Vorsitzende war im Herbst im Alter von 74 Jahren verstorben und hatte selbst bereits Gedanken an eine Auflösung des Vereins gehegt. Damit ging einher, dass es inzwischen eine staatliche Grundversorgung im schulischen Bereich gibt, sodass die Dorfgemeinschaft nicht mehr ausschließlich auf die Hilfe aus Tettnang angewiesen ist.