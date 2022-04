Wegwarte pflegen und erhalten Wanderwege für Alle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie ein roter Faden zog es sich durch die am 10. April abgehaltene Jahreshauptversammlung: Die ehrenamtlichen Wegwarte sind der verlängerte Arm der Kommunen bei der Hoheitsaufgabe „Wanderwege“. Wegwart Ernst Haas berichtet unter anderem über den Erdrutsch am Hauptwanderweg 4 bei Wolfzennen an der Schussen. Mit dem Bauhof Eriskirch wurde der Weg gesperrt und umgeleitet. Zur Überquerung der Abrutschstelle muss ein neuer Steg gebaut werden.

Coronabedingt waren vom Vorstand nur Alois Röck (1. Stellvertreter und Rechner) und Karl-Heinz Kort (Schriftführer) im Saal des Hotel Bären anwesend.

Letzterer begrüßte neben den Mitgliedern und Freunden des SAV besonders die neuen Mitglieder, die Jubilare, den Bodensee-Gauvorsitzenden Franz Rimmele aus Altshausen und Ehrengast Sylvia Zwisler.

Je drei Vereinsjubilare wurden durch den Gauvorsitzenden für 25 und 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt, 2 für 50 Jahre. Der Mitgliederstand veränderte sich von 162 am 31.12.2020 durch 6 Austritte und 4 Eintritte auf 160 Mitglieder am 31.12.2021.

Die 84 weiblichen und 76 männlichen Mitglieder verteilen sich hauptsächlich auf 3 Altersklassen:

45 Prozent Jahrgang 1940-1949 = 73 Mitglieder (44 w.,29 m.), 29 Prozent 1930-1939 = 48 (19 w.; 29 m.) und 17 Prozent 1950-1959 = 28 (16 w., 12 m.). Jahrgänge älter 1929 sind noch mit 2 Prozent und jünger 1960 mit 7 Prozent vertreten.

Dem einzeln an alle Mitarbeiter*innen ausgesprochenen Dank für ihre engagierte Arbeit in dieser schwierigen Zeit folgte ein Appell zur „sehr wichtigen, aber nicht aufdringlichen“ Mitgliederwerbung. Den Bericht des Rechners gibt Alois Röck mit einem detaillierten Überblick über Ausgaben und Einnahmen in einem zufriedenstellenden Jahresverlauf. Ganz besonders bedankte er sich beim Vorsitzenden Hans Piller für die Bewältigung aller auftretenden Probleme und Arbeiten. Ernst Haas zählt über 161 km zu betreuende Wege, die inzwischen auch den bayerischen Teil des Bodensee-Rundwanderwegs bis an die Landesgranze Vorarlberg umfassen. Außerdem werden 20 km Tettnanger Wege gepflegt.

Die Wegwarte sind für richtige Beschilderung, Freihalten der Wege und gegebenenfalls neue Wegführungen (s. HW 4) verantwortlich.