Wegen zwei Euro bricht an einer Tankstelle in der Lindauer Straße ein Streit aus

Wegen eines abweichenden Kraftstoffpreises zwischen Tanksäule und Werbetafel gerieten am Montagabend zwei Männer mit einem Mitarbeiter einer Tankstelle in der Lindauer Straße in Streit. Die verbale Auseinandersetzung musste durch eine hinzugerufene Polizeistreife geschlichtet werden. Da es sich offensichtlich um ein Missverständnis gehandelt hatte, beglich der Kunde den Differenzbetrag von etwa zwei Euro, so die Polizei.