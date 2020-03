Wegen Corona fehlen Erntehelfer: Wie die Landwirte sich nun behelfen wollen

Als die Feuerwehr eintrifft, steht bereits der ganze Dachstuhl in Flammen. 70 Feuerwehrleute verhindern am Donnerstagnachmittag mit aller Kraft, dass das Feuer in einem Mehrfamilienhaus auf das Nachbargebäude übergeht. Am Ende sind sie erfolgreich. Doch das brennende Haus können sie nicht mehr retten. 18 Menschen haben jetzt keine Wohnung mehr.

Um 14.40 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle Allgäu ein. „Das Feuer ist offensichtlich auf einem Balkon ausgebrochen“, erzählt Witzigmann.