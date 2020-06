Webinar zum Verhältnis EU und China

Region (sz) - Unter dem Titel „EU und China: Konkurrenz oder Kooperation?“ laden die Oberschwabengrünen am Mittwoch, 3. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr zu einer Videokonferenz mit der Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner und dem deutschen Generalkonsul in Chengdu/Südwest-China, Wolfgang Rudischhauser, ein. Zwischen China und Deutschland bestehen enge wirtschaftliche Beziehungen, heißt es in der Mitteilung. Rund 17 Prozent des Außenhandels von Baden-Württemberg werden mit China abgewickelt. Ist China Handelspartner und/oder Konkurrent im Wettbewerb der Systeme zwischen autoritären Lenkern und Demokraten? Wie lassen sich wirtschaftliche Ziele, auch mit Blick auf Nachhaltigkeit, und eine europäisch strategische Souveränität und Resilienz klug miteinander verbinden? Diesen Fragen stellen sich Brantner und der in Biberach aufgewachsene Rudischhauser beim digitalen Meeting. Nach Inputs durch die beiden Referenten haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit Fragen in die Diskussion einzubringen.