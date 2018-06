Wasser statt Gold – Padre bittet um Hilfe

Als „großartige Geste der Solidarität“ hat Eva-Maria Aicher vom Arbeitskreis Peru das große Interesse am Vortrag von Padre Marco Arana bezeichnet, der am Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst über die Situation in Cajamarca in Peru berichtet hatte. Viele waren gekommen, um Marco Arana, Träger des Aachener Friedenspreises und Mitbegründer der Partnerschaft St. Gallus – Porcon, zu unterstützen. Dieser berichtete, mit Eva Aicher als Dolmetscherin, über den Konflikt zwischen Minenbetreiber und Bevölkerung, der sich seit Jahren um das geplante Megaprojekt „Conga“ abspielt. Die Minenbetreiber wollen weiteres Gestein abbauen, um mehr Gold gewinnen zu können. Diese projektierten Abbaugebiete befinden sich jedoch genau dort, wo vier für die Wasserversorgung der Region bedeutsame Lagunen liegen. Diese würden durch den Abbau zerstört oder mit Abraum zugeschüttet werden. In den letzten Jahren sind aus der Region so viele größere und kleinere Lagunen verschwunden. Anhand von Bildern und Karten verdeutlichte Arana, dass die Vorkommen an Gold und Kupfer auf den gleichen Gebieten wie die fruchtbaren Böden, die für die Landwirtschaft gebraucht werden, liegen.

Bereits heute ist auch die Wasserversorgung der Region um Cajamarca gefährdet, schon lange leidet die Bevölkerung unter Verschmutzung und Knappheit des Wassers. Früher konnten Bevölkerung und Landwirte direkt aus einem großen Netz von Flüssen und Lagunen ihr Wasser beziehen, heute erhalten sie vielerorts das Wasser erst nach dem Gebrauch in den Minen durch ein künstliches Rohrsystem, nur wenige Stunden am Tag und teilweise sehr verschmutzt. Die Bauern fürchten nun eine weitere Zerstörung des sensiblen Ökosystems: „Wir wollen keine weitere Zerstörung unseres Landes, darum kämpfen wir dagegen“, so der Padre. Dieser Widerstand ist äußerst mühsam und sehr gefährlich, da die Regierung mit Gewalt auf Protestaktionen wie den großen Wassermarsch nach Lima oder Demonstrationen reagiert. Minengegner erfahren Verleumdung, Bespitzelung und Gewaltanwendung, ihre Unterstützer werden willkürlich mit Gerichtsverfahren überzogen oder gleich verhaftet. Dennoch ist es den gut organisierten Bauern bisher gelungen, ihre Lagunen zu schützen. In Schichten halten sie dort bei Wind und Wetter Wache. Nächstes Etappenziel ist daher eine schützende Hütte für die Bewacher des Wassers. Dieses Vorhaben wurde von den Anwesenden mit großzügigen Spenden unterstützt. Doch die Ziele der Protestbewegung gehen weiter: Sie möchte ein Gesetz zum Verbot des Bergbaus mit den hochgiftigen Stoffen Zyanid und Quecksilber sowie zulasten der Lagunen erwirken. Zusätzlich wird ein internationaler Gerichtshof für Umweltrechte gefordert.

Hoffnung für die Protestbewegung in Peru gibt es, konnten doch mit Protestaktionen immer wieder der Bau weiterer Minen verhindert werden, wenn auch zum hohen Preis von Toten und Verletzten. Kajo Aicher machte im Schlusswort deutlich, dass jeder Einzelne auch hier auf mehrere Arten helfen könne: Finanzielle Unterstützung, die Schaffung des Umweltgerichtshofes basisdemokratisch anstreben und vor allem: kein neues Gold kaufen – denn für 0,4 Gramm Gold müsse in Peru eine ganz Tonne Gestein weggesprengt und verarbeitet werden – mit den bekannt fatalen Folgen für Mensch und Umwelt. „Ohne Gold kann man leben, ohne Wasser nicht“, schloss Marco Arana.

