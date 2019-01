Was Paulus uns heute zu sagen hat

An vier Abenden beschäftigt sich die diesjährige ökumenische Bibelwoche mit dem Thema: „Mit Paulus glauben – der Brief an die Philipper“. Zum Auftakt hat Diakon Michael Hagelstein am Montagabend im katholischen Gemeindezentrum St. Gallus in das Umfeld eingeführt.

Es war ein intimer Kreis, der sich auf die Beschäftigung mit dem Philipperbrief eingelassen hat, ist doch der Apostel Paulus bis heute ein Mann, an dem sich die Geister scheiden, ein Mann, der Kontroversen auslöst.

Wie Hagelstein einführend sagte, sei der Philipperbrief der herzlichste und gefühlvollste Brief des Apostels. Der vermutlich letzte Brief, den er hinterlassen hat, richtet sich an die Gemeinde in der römischen Kolonie Philippi, die erste Christengemeinde auf europäischem Boden, die Paulus etwa zehn Jahre zuvor gegründet hatte. Er schreibt den Brief aus der Gefangenschaft, wobei Hagelstein darlegte, dass am plausibelsten sei, dass er damit die Gefangenschaft in Rom meine, eine Gefangenschaft, die eher einem Hausarrest geglichen und dem Schreiber wohl genügend Zeit und Ruhe gelassen habe für den kunstvoll strukturierten Brief. Der kurze Brief sei ein großer Schatz für die Christen, eine Ermutigung, die richtige Glaubenshaltung zu entwickeln und einzuüben. Die Philipper lobe er für die Art, wie sie den Glauben leben und ihre Gemeinde organisieren, und gebe damit entscheidende Hinweise darauf, welche Tugenden der Apostel von einem Christen erwarte.

Nachdem der Brief reihum vorgelesen war, ging es darum, Begriffe zu finden, die für Paulus wichtige Anliegen darstellen. Auffallend war, mit welcher Glaubensgewissheit er die Gefangenschaft, die Gefahr für sein Leben als Gewinn ansah. Den Tod ersehne er, um bald bei Christus zu sein, zugleich halte er das Weiterleben für nötig, um seinen Gemeinden nahe zu sein. Aus allem spricht eine Freude am Glauben, die er den Christen weitervermitteln will. Mit Freuden bete er für sie, dass ihre Liebe reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung. Kühn sollen sie werden, ohne Scheu das Wort zu verkünden, Christus zu predigen.

Im Gespräch kam zum Ausdruck, dass der Apostel zum Vorbild werden könne, auch wenn manche einen Franz von Assisi dem streitbaren Mann vorziehen. Schwer sei es, seine Haltung nachzuvollziehen – etwa in der Vorfreude auf die Vereinigung mit Christus den Tod dem Leben vorzuziehen. Manches sei vielleicht eher verständlich, wenn man bedenke, dass die damaligen Menschen die Endzeit nahe glaubten. Die Frage stand im Raum, wie die Philipper seinerzeit den Brief aufgenommen haben: Ob sie sein Anliegen wohl verstanden haben?

An den kommenden drei Montagen werden sich Pfarrer Thomas Wagner, Pfarrer Rudolf Hagmann und Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner mit dem Philipperbrief beschäftigen. Alle Abende finden im katholischen Gemeindezentrum St. Gallus statt, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.