Mit den Wappen am Tettnanger Torturm stimmt etwas nicht

Das Torschloss in Tettnang hat anders als das Neue oder das Alte Schloss eine Besonderheit: Es war nie wirklich ein bewohnter Herrschaftssitz. Wegen seiner baulichen Wirkung aber hat sich der Begriff im Volksmund so durchgesetzt. Die Geschichte des Ensembles hat Gisbert Hoffmann für den Förderkreis Heimatkunde in dessen Kurier vom September 2021 dargestellt. In Kürze lässt sich diese überblicksartig so zusammenfassen:

Die Grundmauer des oberen Tors datiert aus dem 14. Jahrhundert. 1297 erhielten die Grafen von Montfort das Stadtrecht und 1330 die Erlaubnis, den Ort zu befestigen. Das untere Tor befand sich etwa beim Bäumle, wie Ausgrabungen gezeigt habe. In der Folge gab es mehrere Um- und Neuaufbauten. Einmal beispielsweise im 15. Jahrhundert, dann nach dem 30-jährigen Krieg. Auch später kam es immer wieder mal zu baulichen Anpassungen und Veränderungen.

Anfang des 19. Jahrhunderts erhielt der Turm seine Uhren. Bürger hatten dies beantragt und hierfür gesammelt. 108 Gulden und zwei Kreuzer brachten sie zusammen, insgesamt lagen die Kosten bei 154 Gulden und 58 Kreuzern. Seit den 1930-ern sind Wappendarstellungen zur Montfortstraße hin angebracht.

Das gesamte Gebäudeensemble besteht aus Torturm, Torschloss, Torschulgebäude und Heilig-Kreiz-Kapelle. Heute haben dort Zunftstube, Elektronikmuseum, Tourist-Info, Stadtmuseum und Stadtarchiv ihre Heimat gefunden. Doch in der Geschichte gab es kaum eine Nutzung, die es dort nicht gab: Privatrefugium der Landschreiberfamilie Leuthold, Schulgebäude, Wohngebäude des Kerkermeisters – und sogar ein Gefängnis fand dort einmal Platz.