„Was hat Jesus mit Digitalisierung zu tun?“ Mit dieser Frage beschäftigte sich Jörg Empen, der in der Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Argental tätig ist, vor Kurzem in einem Vortrag – und die nach den Corona-Regeln möglichen Plätze im Gemeindehaus Laimnau waren schnell ausgebucht.

„Was hat Jesus von Digitalisierung gewusst?“ war Empens erste Frage. „Nichts. 50 nach Christus wurde das Hufeisen erfunden. Die Zahl 0 wurde erst im zwölften Jahrhundert von Leonardo Fibonacci eingeführt.“

Der Grund für seine Frage: „In letzter Zeit beobachte ich immer mehr die rasante Entwicklung, die mich persönlich und in der Arbeitswelt betrifft. Dazu sehe ich auch wachsende gesellschaftliche Herausforderungen. Wo ist mein Platz als Christ in dieser digitalisierten Welt und was haben wir als Gemeinde für eine Aufgabe?“

Dazu zitierte er Bischof Fürst: „Wir können und wollen den digitalen Wandel nicht aufhalten. Die Sorge um den Menschen ist der Motor, die Digitalisierung und die daraus folgenden gesellschaftlichen Veränderungen nicht nur zu beobachten und zu kommentieren, sondern verantwortlich mitzugestalten.“

Im ersten Teil seines Vortrags nahm Empen mit auf eine Zeitreise vor seinen Berührungspunkten mit der Digitalisierung. Über die Erfindungen von Dampfmaschine, Buchdruck ging es zum Binärsystem mit den Aussagen wahr oder falsch, 0 oder 1, das auch heute in der Digitalisierung Anwendung finde.

Im zweiten Teil widmete er sich der Entwicklung der Digitalisierung und seinen Erfahrungen. In der Elektronikschule sammelte er solche mit Betriebssystemen und lernte deren exponentielles Wachstum kennen. Als gelernter Kommunikationselektroniker und als Dienstleister sammelte Empen Erfahrungswerte auch im Bereich 3-D für industrielle Meßtechnik . Auch Künstliche Intelligenz war ein Thema. Anhand eines Videos ging der Refererent auf mögliche Gefahren der Digitalisierung ein.

Eine der Fragen: „Was passiert, wenn die künstliche Intelligenz Menschen Fähigkeiten verleiht zu handeln wie die Götter?“ Ein Zuhörer ergänzte: „Wenn das in die Hände von Menschen wie sehr mächtigen Präsidenten“, gelange, „stehen wir vor verheerenden Problemen.“

Im dritten Teil brachte Empen die Digitalisierung mit der Bibel in Verbindung und befand: „Unser Glaube ist digital.“ Dazu bemühte er das Binärsystem und den Unterschied zwischen null und eins. „Das größte Ereignis in unserer Menschengeschichte ist die Auferstehung“, so Empen. Und wenn Jesus in der Bibel sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“, so gelte für uns: „Entweder ich lasse alles liegen und folge ihm nach oder nicht. Und wenn ich folge, dann hat es Auswirkungen. Jesus ist mehr als 3-D“.

Das Aussehen Jesu war dann ein Thema, etwa mit Hinweis auf das Turiner Grabtuch. In der Bibel stehe nichts dazu, aber im Buch Exodus sei zu finden, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Denn „Gott ist Beziehung“, so Empen.

„Welche Eigenschaften hat Jesus?“ Aus der Bibel nannte er: ruhig, menschennah, bereit zu vergeben, vorbildhaft, authentisch, liebevoll, einfühlsam, demütig, entschlossen im Handeln; Eigenschaften, die sich die Menschen in der Nachfolge Jesu zu eigen machen dürfen. „Künstliche Intelligenz kann zu besseren Entscheidungen führen. Maschinen können Daten erfassen und auswerten, was aber gut oder schlecht ist, bedarf einer Moral oder Ethik, einer Beziehung zu Vater, Sohn und Heiligem Geist, auf deren Basis wir die Sache bewerten sollen“, so Empen.

Ein weiterer wichtiger Begriff: Wahrheit. „Was ist die Wahrheit? Künstliche Intelligenz prüft nach Kennzahlen, nicht, ob richtig oder falsch, wagt auch keinen Blick in die Tiefe. „Wahrheit ist Mittel gegen Falschheit, was beständig ist und Zuversicht ausstrahlt“, wie es in der Bibel heißt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

Logos, griechisch Sinn, Vernunft sei ein weiterer Begriff. In der Bibel heißt es: „Im Anfang war das Wort.“ Und dann noch: die Weisheit. In der Digitalisierung sei Intelligenz gemeint, der Begriff steht aber nicht in der Bibel. Was bewirkt Weisheit? Dazu zitierte Empen aus der Bibel: „Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei.“

Empen: „Menschen soll die Weisheit gelehrt werden. Wissen ist Macht, und die haben die Konzerne.“ Wenn wir also die Weisheit in der Digitalisierung einsetzen würden, wäre vieles anders, ist er sich sicher. Weisheit beginne, „wenn ich Ehrfurcht vor Gott und der Schöpfung habe“, meinte Empen. Zum Schluss zeigte er ein Bild, auf dem sich viele Kreuze zu einem Netz verbinden. „Wir sollen in direkter Beziehung zu Gott und den Menschen leben und sind eingeladen Menschen zur Nachfolge Jesu zu fischen“, so sein Wunsch.

Im Fazit: Digitalisierung habe Chancen und Gefahren, sei aber notwendig und im Lichte des Heiligen Geistes zu betrachten. Papst Franziskus lade in der Enzyklika „Fratelli tutti“ ein, sorgsam mit Digitalisierung umzugehen.