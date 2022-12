Was die Pandorga für Kinder mit Autismus bedeutet

Mauricio ist vier Jahre alt und schwer autistisch. Er besucht im brasilianischen São Leopoldo die Pandorga: Die Tettnanger Sternsinger unterstützen das Projekt schon lange, bei dem Familien ihre Kinder zum Unterricht und für die Betreuung abgeben können. Eine Mutter schildert in einem Brief, was das für sie und ihre Familie bedeutet.

„Die Pandorga ist sehr wichtig in meinem Leben und im Leben meines Sohns Mauricio“, schreibt Miriam Valéria Fagundes. „Als ich entdeckte, dass er Autist ist, war mir vieles unklar. Die Menschen um mich ließen mich im Stich. Auch meine Familie.“ In der Einrichtung, die Heide Kirst vor einem Vierteljahrhundert ins Leben gerufen hat, habe sie dann Rückhalt und die nötige Unterstützung erhalten.

Wie Mauricio ruhiger und geduldiger wurde

Mauricio habe sich in der Zeit sehr verändert: „Er war nicht mehr so aggressiv, und er wurde geduldiger.“ In der Pandorga treffe ihr Sohn auf Menschen, die Geduld hätten und die ihn liebevoll anleiten würden. In der Tat ist der Bildungsgedanke in der Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Autismus stark verankert.

Der Name heißt sinnbildlich „Drache“. Als Heide Kirst mit dem Projekt gestartet ist, war ihr Gedanke, dass ihre Schützlinge so viel wie möglich selbst machen können sollen, aber immer eine Basis haben, zu der sie zurückkehren können. Das Bild der Flugdrachen, bei dem schillernde, bunte Individuen den Himmel erobern, dabei aber immer die Sicherheit über die Schnur haben, stand Pate beim Namen.

Der Vierjährige lernt immer mehr Wörter

„Er kann bisher noch nicht alles sprechen. Aber langsam lernt er inzwischen schon, die Worte zusammenzusetzen. Jede Woche, wenn er nach Hause kommt, hat er schon ein neues Wort gelernt – naja, auf seine Art“, berichtet Mauricios Mutter stolz. Ihr Sohn ist jetzt vier Jahre alt. Und wo ohne die Pandorga wohl eine Sprachlosigkeit geblieben wäre, wird über die Zeit eine Verständigung möglich.

Auch trägt Mauricio noch Windeln, berichtet die Mutter. Dort hat sich aber ebenfalls etwas geändert: „Langsam beginnt er schon, mir Bescheid zu geben, wenn er in die Hosen gemacht hat. Bevor er zur Pandorga ging, hat er nie darum gebeten, frische Windel anzuziehen.“ Ihr Leben, so äußert sie, wäre viel schwieriger, wenn es die Einrichtung nicht gäbe: „Sie gibt uns die Hilfe, die uns nicht mal die eigene Familie gibt.“ Sie schließt mit den Worten: „Heide, danke, dass Du uns mit unseren ewigen Babys nicht aufgibst.“

Eltern müssen immer wieder umziehen

Auch Mauricio selbst mag übrigens nicht auf die Pandorga verzichten, fügt Miriam Fagundes noch an. „Auch an Tagen, wo er nicht in die Pandorga geht, steht er vor dem Haus und wartet auf den Schulbus.“ Denn natürlich gibt es in den beiden Häusern, in denen 40 Schützlinge untergebracht sind, auch mal Ruhetage.

Die Kinder mit dem Schulbus zur Pandorga zu bringen, ist durchaus eine logistische Meisterleistung. Denn es kann sich immer mal wieder kurzfristig was ändern, sagt Heide Kirst. „Eine Mutter war gerade hier und hat uns mitgeteilt, dass sie wieder umgezogen ist“, sagt Kirst. Der Grund ist, dass die Familien immer wieder in Notlagen geraten, in denen sie ihre Miete nicht mehr zahlen können.

Oft die Ärmsten der Armen

„Meistens verschwinden sie einfach“, sagt Heide Kirst. Das Kind komme aber weiter in die Pandorga. „Deswegen ist eine unserer Regeln, dass wir immer wissen müssen, wo die Familie wohnt. Es kann ja mal was mit dem Kind passieren und dann müssen wir mit der Familie in Kontakt treten können.“

Viele der Schützlinge von Kirst kommen aus armen Familien. Eine Mutter etwa verkauft gebrauchte Wäsche, ihr Mann findet keine Arbeit. Ein anderer Vater verkauft Erdnussplätzchen, die er morgens backt. Nur wenn es regnet, lohnt es sich für ihn nicht, die kleine Hütte zu verlassen. Solche Beispiele gibt es viele: Und diese Familien können die Pandorga wegen Spenden nutzen. Nur so ist der Betrieb möglich.