Warum Tettnanger Rallye-Fahrer Wasser für das Tote Meer an Bord haben

Hilfsgüter werden die Teams bei der Europa-Orient-Rallye in wenigen Tagen ohnehin an Bord haben. Jetzt kommt auch noch Wasser dazu. Damit möchten die Veranstalter ein Zeichen setzen: Als der Vorgänger, die Allgäu-Orient-Rallye, vor zwölf Jahren zum ersten Mal am Toten Meer ankam, sei der Wasserstand dort zehn Meter höher gewesen als heute.

„Natürlich werden wir mit dem Inhalt von ein paar Literflaschen den Wasserspiegel des Toten Meers nicht anheben“, sagt Thomas Merath. Der Tettnanger bildet mit fünf anderen Männern aus Tettnang und Grünkraut das Team 23. „Low Budget Team“ haben sie sich genannt. Mit geringem Budget haben sie drei alte Mercedes-Transporter auf Vordermann gebracht, um die 7000 Kilometer lange Reise zu bewältigen. Wichtig sei der Symbolcharakter: Es sei ein Zeichen, dass es mit dem Wasserverbrauch der Menschheit so nicht mehr weitergehen könne.

Rosen im Topkakipalast

Die Zeit hinter dem Lenkrad soll durch Aufgaben aufgelockert werden. So können die Teams im Topkapi-Palast in Istanbul beispielsweise Rosen pflanzen. Thomas Merath: „Das machen wir natürlich. Durch diese Aufgaben entsteht einfach ein ganz anderer Einblick, das ist eine ganz andere, persönliche Verbindung.“ Und eine der Aufgaben für alle Teams ist eben auch, Wasser fürs Tote Meer mitzubringen.

Das sollen die Teams in ihrer jeweiligen Region in Flaschen abfüllen, die Behälter beschriften und sich dabei filmen. Das Ergebnis sollen sie dann auf der Internet-Videoplattform Youtube hochladen. Die Low-Budget-Männer werden das an diesem Wochenende erledigen. „Wir testen unsere Ausrüstung noch einmal durch und schauen, ob wir wirklich alles haben“, sagt Merath. Schließlich bleibe während der Rallye keine Zeit für zusätzliche Erkundungstouren. Bei dieser Gelegenheit würden sie auf jeden Fall auch schon eine Flasche mit Argenwasser füllen.

Am ersten Tag der Rallye, Samstag, 5. Mai, werden sie vom Startpunkt in Straßburg nach Tettnang fahren. Gegen 16 Uhr legen die sechs einen kurzen Zwischenstopp am Kronenbrunnen auf dem Bärenplatz ein. Dort verabschieden sie sich von ihren Familien, Freunden, Sponsoren und Unterstützern. Auch Vertreter der Stadt und der Kirchen werden anwesend sein. In dieser feierlichen Atmosphäre werden die Rallyefahrer auch noch eine Flasche am Brunnen abfüllen, deren Inhalt sie ebenfalls ins Tote Meer leeren werden.

Der erste größere Halt wird in der bulgarischen Stadt Warna sein, etwas abseits der Hauptroute. Dort unterstützt das Low-Budget-Team mit Spenden und Sachmitteln das bulgarisch-deutsche Sozialwerk St. Andreas, an dem auch die Stiftung Liebenau beteiligt ist. Danach geht es in die Türkei. Eigentlich war eine Route durch den Südosten des Landes geplant. Wegen der aktuellen politischen Situation sind die Veranstalter allerdings umgeschwenkt. „Jetzt geht es durch den Westen“, sagt Merath, samt einem Abstecher nach Troja.

Stetiger Wechsel auf der Route

Neben der Technik muss auch das Menschliche passen. Hier sei ihnen bewusst, dass es eine Art „Hüttenkoller“ geben könne, sagt Merath. Dem wollen sie entgegenwirken, indem sie täglich die Zweier-Teams in den Autos wechseln. „Dadurch geht dann auch der Gesprächsstoff nicht aus, und so können sich untereinander alle noch besser kennenlernen.“ Die sechs Männer leben schließlich auf engstem Raum. Die Autos verlassen sie kaum, schlafen sogar darin. Und auch die Fahrzeuge sind eine Spende: Am Ende werden sie diese in Jordanien lassen.