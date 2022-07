Warum sich Tettnanger Frauen stärker vernetzen wollen

Nähere Auskünfte erteilt Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement per E-Mail an Melanie.Friedrich@tettnang.de

Frauen gestalten das Leben in Tettnang beruflich, ehrenamtlich und privat in vielfältigster Weise. Sie machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Und trotzdem ist nur eine einzige Frau im Tettnanger Gemeinderat vertreten. So lautete einer der Gedanken, aus dem heraus sich mit Unterstützung von Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement in den vergangenen Monaten eine Gruppe von Frauen zusammengefunden hat.

In einem ersten Schritt stellte die Runde zusammen, welche Frauengruppen bereits in Tettnang agieren. Sie alle werden, so der Plan, demnächst auf der städtischen Homepage unter der Rubrik „Frauen in Tettnang“ aufgelistet. Das Ziel: alle Frauengruppen und Initiativen sollen auf einen Blick zu finden sein. Egal, ob sie auf kulturellem, sportlichem, medizinischem, geselligem oder politischem Feld agieren. Nur wer sich kennt, kann sich auch vernetzen und dadurch an Stärke gewinnen, lautete ein Ergebnis des Treffens in der Bibliothek.

Viele Frauen fühlen sich überlastet

Der Einladung waren Vertreterinnen aus neun unterschiedlichen Gruppierungen gefolgt, darunter beispielsweise die der Tettnanger Hebammen oder auch zwei Aktive der überregional agierenden Gruppe BORA. Alle anwesenden Frauen fühlen sich in ihrem Alltag gut ausgelastet, der große Teil sogar bis ans Limit und einige fühlen sich überlastet. Durch Beruf und private Care-Arbeit ausgefüllt, bleibe oftmals zu wenig Zeit für sich selbst und auch für politisches oder gesellschaftspolitisches Engagement, so das Fazit.

Melanie Friedrich erfragte in ihrer Moderation mögliche Ursachen. Geringe Bezahlung, unzureichender ÖPNV, begrenzte Kinderbetreuung und festgefahrene Rollenbilder, lauteten einige der Antworten. Auch Lösungsmöglichkeiten wurden aufgezeigt: So zahlt beispielsweise die Stadt Wangen ihren Stadtratsmitgliedern die Kosten für Kinderbetreuung, wenn diese für die Teilnahme an Sitzungen Voraussetzung ist.

Was ein Netzwerk bringen könnte

Bestehende Gruppen vermissen teilweise Räumlichkeiten und finanzielle Ressourcen. Hier könnte ein Frauennetzwerk gute Dienste leisten. Von einem Netzwerk erwarten die Frauen mehr gegenseitige Information, regelmäßige Treffs zum Erfahrungsaustausch, unter anderem auch das Coaching von Frauen, die politische Ämter übernehmen möchten oder auch Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit.

In der Liste Tettnanger Gruppen sind weitaus mehr Frauengruppen zu finden als am Termin für das erste Treffen Zeit hatten. Wohin sich das Projekt entwickeln wird, ist offen. Der Bedarf, darüber war sich die Runde einig, ist jedenfalls da.