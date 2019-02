Warum sich ein Gastarbeiter nicht als Gast gefühlt hat, aber dennoch glücklich wurde

Als Hasan Dede im Januar 1964 in Friedrichshafen ankommt, verändert sich sein Leben für immer. Fast 55 Jahre später spricht der 91-Jährige mit seiner Enkeltochter Fatmanur Dede (19) darüber, wie er als türkischer Gastarbeiter die Region erlebt hat. In dem intensiven Gespräch geht es um ehrliche Arbeit, sich verändernde Heimat und Anerkennung in Deutschland. Fatmanur Dede leistet gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Grundschule Manzenberg in Tettnang ab und war Schülerin am Montfort-Gymnasium. Für eine Seminararbeit hat die Eriskircherin das Gespräch geführt.

Im Sommer 2018 treffen sich Fatmanur Dede und ihr Großvater Hasan inIstanbul nach zwei Jahren wieder einmal persönlich. (Foto: Dede)

Fatmanur Dede: Hallo Opa, ich bedanke mich sehr, dass du dir für das Interview Zeit genommen hast. Zunächst einmal möchte ich gern wissen, wie deine Kindheit und Jugend in Trabzon im Nordosten der Türkei ausgesehen hat.

Hasan Dede: Wir hatten damals einen Bauernhof. Meine Eltern waren Landwirte. Ich hatte 15 Geschwister. Mit 15 Jahren verbrachte ich meinen Alltag als Schafhirte. Das ging so weiter bis ich 1946, also mit 18 Jahren zur Armee nach Istanbul ging. 1950 kehrte ich zurück nach Trabzon. Ich habe geheiratet und arbeitete 13 Jahre lang, bevor ich nach Deutschland kam. Viele Jahre davon als Zimmermann.

Wann bist du dann nach Deutschland gekommen und was hat dich in die Ferne gezogen?

1961 wurde das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei abgeschlossen. Es waren Schreiner, Bauern und Bauarbeiter, Männer und Frauen. Im Jahr 1963 hatte ich davon gehört und es weckte mein Interesse. Ich wollte ein besseres Leben und mehr Geld. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie, da ich zu der Zeit schon verheiratet war und fünf Kinder hatte. Außerdem sah ich keine Zukunft als Handwerker in der Türkei, solange ich keine Maschinen besaß. Ich war mir sicher, dass ich spätestens nach ein bis zwei Jahren wieder zurückkehren werde. Zusammen mit meinem Freund Kazim schrieben wir eine Bewerbung an das türkische Arbeitsamt. Daraufhin wurden wir untersucht und es wurde geprüft, ob wir lesen und schreiben konnten.

Wie seid ihr von der Türkei dann nach Deutschland gekommen?

Es gab von Istanbul jede Woche einen Zug direkt nach München. In Istanbul wurden wir nochmals von mehreren deutschen Ärzten untersucht und Dolmetscher waren auch vor Ort. Drei Tage und drei Nächte waren wir unterwegs. Schließlich kam ich am 18. oder 19. Januar 1964 in Deutschland an. Ich war natürlich etwas ängstlich. Man sagte uns auch in der Türkei, dass die Deutschen immer noch Nazis seien und dass es in Deutschland sehr kalt sei. Deswegen kaufte ich mir vor der Abreise teure Lederhandschuhe. Von München aus ging es nach Friedrichshafen, wo wir zu acht mit einem VW-Omnibus abgeholt und zum Bauunternehmen Hans Hecht gefahren wurden, meiner zukünftigen Arbeitsstelle.

Was waren deine ersten Gedanken, als du in Friedrichshafen angekommen bist?

Friedrichshafen war völlig zerstört. Das machte mir etwas Angst. Aber ich war froh, dort eingeteilt worden zu sein, weil es den Bodensee gab, der für mich eine Verbindung zu meinem Heimatort Trabzon am Schwarzen Meer darstellte.

Gastarbeiter in den 60er Jahren in Friedrichshafen. Der Mann hinten links ist Hasan Dede. (Foto: Dede)

Deutschland wurde ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zum Wirtschaftswunderland und man brauchte die Arbeitskräfte aus dem Ausland. Hat man euch dementsprechend gut behandelt?

Man hatte uns sehr nett willkommen geheißen, auch bei der neuen Firma in Friedrichshafen. Der Firmenchef begrüßte uns sogar persönlich und es gab für jeden Limonade. Das hört sich vielleicht nicht besonders großzügig an, aber wir schätzen seine Gastfreundschaft sehr. Wir bekamen zusätzlich ein Zimmer im Wohnheim in der Gallusstraße in Friedrichshafen. Für jeden ein Bett und einen Schrank. Vier Türken teilten sich ein Zimmer mit zwei Etagenbetten. Zudem teilten sich vier Zimmer zusammen eine Küche.

Gab es denn auch Konflikte im Wohnheim und wie habt ihr euch organisiert?

Natürlich gab es Streitigkeiten. Ich hatte immer wieder mal Konflikte mit einem Italiener, weil dieser mein Geld stehlen wollte. Trotz der Verschiedenheiten bei der Religion oder der Kommunikation zwischen Italienern, Spaniern, Griechen und Türken kamen wir im Großen und Ganzen gut miteinander aus. Da ich besonders gut kochen konnte, bekam ich die Aufgabe, das Essen zuzubereiten. Mein Freund Kazim war etwas tollpatschig und erledigte den Einkauf. Für uns Türken war es schwierig, Fleisch einzukaufen. Deswegen ging ich immer wieder zum Bauern und schlachtete die Tiere persönlich, sodass ich mir sicher war, dass ich Halal-Fleisch esse.

Wie war dein erster Arbeitstag?

Zunächst wurde unsere handwerkliche Begabung überprüft. Ich musste den kaputten Holzboden der Werkstatt reparieren. Ich erledigte die Aufgabe sehr gut und konnte damit beweisen, dass man mich als Zimmermann beschäftigen konnte. Der Beruf wurde sehr hoch angesehen. Ich arbeitete am Tag zirka zehn Stunden und verdiente im Monat 700 Mark netto. Direkt am ersten Arbeitstag gingen wir auf das durch den Krieg zerstörte Dach der Schlosskirche in Friedrichshafen, um zu arbeiten. Es war ein sehr kalter Tag und die Arbeit war überaus anstrengend, so dass meine teuren Lederhandschuhe aus Istanbul zerrissen und nicht mehr zu gebrauchen waren. Das war damals der kälteste Winter, den ich in Deutschland erlebt habe. Sogar der Bodensee war zugefroren. Zum Spaß füllten wir eine Flasche mit Leitungswasser und nahmen diese mit aufs Dach des City-Towers in Friedrichshafen und schütteten das Wasser herunter. Ob du es glaubst oder nicht, aber das Wasser wurde zu Eis bis es auf den Boden aufkam.

Im Anzug und auf dem Rad in den den 70er Jahren fotografiert. Dede ist links zu sehen. (Foto: Dede)

Wo hast du sonst noch gearbeitet?

Wir machten zum Beispiel für den Neubau des Hallenbades in Friedrichshafen den Rohbau. Außerdem auch für die Sparkasse in Friedrichshafen und den City-Tower mitten in der Stadt. 1973 bauten wir das Hochhaus in Tettnanger Oberhof, es war der letzte Rohbau der Firma Hans Hecht, dann ging das Unternehmen pleite. Aber mein Chef war sehr zufrieden mit mir. Er meinte sogar, ich könne günstig in eine der Wohnungen des Hochhauses in Oberhof mit meiner Familie einziehen. Jedoch nahm ich das Angebot nicht an, weil ich geplant hatte, wieder zurück in die Türkei zu fahren.

Was hast du mit dem ganzen Geld gemacht, das du in der Region verdient hast?

Meinen Lohn schickte ich zu meiner Familie in die Türkei und jedes Jahr ging ich für ein bis zwei Monate zu meiner Familie. Das eine Mal kaufte ich ein neues Haus in Istanbul und bezahlte die Gebühren für das Studium meines ältesten Sohnes. Als das Geld wieder alle war, ging ich zurück nach Deutschland und arbeitete wieder zwei Jahre. Als mein Arbeitgeber pleite ging, beschäftigte man mich einige Male auf Baustellen, jedoch wurden die Konflikte zwischen den Deutschen und mir immer größer und so war ich wieder arbeitslos. Es kam mir immer so vor, als sollen die Arbeitskräfte kommen, die Straßen fegen, Maschinen bedienen, Beton aufbrechen und dabei aber völlig unsichtbar bleiben. Wir sollten unbekannt bleiben. Schlussendlich bewarb ich mich bei der Zahnradfabrik in Friedrichshafen. Nach dem Gespräch hatte ich meinen ersten Arbeitstag als Materialtransporter bei ZF. Ich fühlte mich wohl und verbrachte meine nächsten 16 Jahre dort, bis zu meiner Rente 1990.

Hasan Dede, fotografiert in der Gallusstraße Friedrichshafen, wo auch sein Wohnheim lag. (Foto: Dede)

Wann ist deine Familie nach Deutschland gekommen?

Nachdem ich bemerkt hatte, dass es mir in Deutschland finanziell sehr gut ging, kam meine Familie hierher, darunter auch dein Vater im Jahr 1977. Meine Verwandten in Ettenkirch wollten für immer zurück in die Türkei und so kaufte ich deren Haus. Die Deutschen dachten, dass wir Gastarbeiter wieder in unser Heimatland zurückgehen, aber unsere Familien kamen auch und unsere Kinder gingen auf deutsche Schulen. Es war unsere zweite Heimat. Ich sah mit der Zeit die besseren Chancen für mein Leben und das meiner Kinder in Deutschland. 2002 kehrte ich dann für immer in die Türkei zurück, habe aber meine Familie seither oft besucht. Trabzon war einfach meine Heimat und dort gefiel es mir besser.

Was denkst du heute über die Deutschen und vermisst du Deutschland?

Deutschland zählte für mich nur als ein Arbeitsort. So behandelten sie uns doch auch. Wer lässt denn schon seine Gäste arbeiten? Mit der Zeit wurden aus Gastarbeitern auch sprachlich Ausländer. Trotzdem muss ich sagen, dass ich zufrieden war, denn sonst würde ich jetzt vielleicht in schlechteren Bedingungen in Trabzon leben. Ich erinnere mich an viele Deutsche, die mich sehr gut behandelten und die ich gern wiedersehen möchte. Zu schade, dass ich schon 91 Jahre alt bin. Ich trau mich gar nicht mehr ins Flugzeug. Zudem habe ich hier schon ein Grabstein für mich herstellen lassen. Ich vermisse Deutschland, meine Freunde dort und die Kultur. Aber ich fühle mich hier einfach wohler.