Warum in der „Alten Kaserne“ in Tettnang nie Soldaten lebten

Eines der ältesten Gebäude der Stadt, das Haus mit dem Mansardwalmdach und charakteristischen Türmchen in der Loretostraße 3, wird als die „Alte Kaserne" bezeichnet, obwohl hier zu keiner Zeit Soldaten stationiert waren. Zwar gab es auch in montfortischer Zeit eine Kaserne in Tettnang für die Soldaten zu Fuß und zu Pferde, die die Grafen für den Schwäbischen Reichskreis zur Verfügung stellen mussten. Aber die befand sich in der Tobelstraße.

Die „Alte Kaserne" war Ende des 19. Jahrhunderts eine „Mietskaserne", in der zahlreiche Arbeiterfamilien auf engstem Raum zusammen lebten. Daher erhielt sie in jener Zeit diese Bezeichnung.

Die Frontseite der „Alten Kaserne“, wie sie vor 1985 aussah. (Foto: Erna Mosch)

Der Ursprung des denkmalgeschützten Hauses wird auf Anfang des 18. Jahrhundert datiert. Annahmen seitens des Denkmalamtes gehen davon aus, dass das Gebäude während der Planungsphase des Neuen Schlosses erbaut wurde und als Endpunkt einer repräsentativen Schlossstraße geplant war, die mit dem ähnlich gestalteten Haus Heine (Schlossstraße 3) ihren Ausgangspunkt hatte.

Erst die Wirtschaft „Traube“, dann Seidenweberei

Nachweislich befand sich ab 1801 die Wirtschaft „Traube“ von Lukas Baur in dem Gebäude. Die Loretostraße gab es als solche damals noch nicht. Das Haus hatte die Bezeichnung Schlossstraße 17. Mehrere Besitzer betrieben nacheinander die Wirtschaft bis 1850, dann erwarb der Textilfabrikant Richard Geßler aus Horb das zweistöckige Wohnhaus mit Hofraum, Gärten, zugehörigen Äckern und einem Waldstück für 7000 Gulden mit der Absicht, hier eine Seidenfabrik zu eröffnen.

1851 ließ er an das Wohngebäude eine Fabrikationsstätte anbauen. Im Obergeschoss war die Seidenweberei mit zuletzt fünf Jacquard-Web-stühlen untergebracht. Im Erdgeschoss wurden die Stoffe bearbeitet und veredelt. Mit dem Beginn der Seidenfabrikation von Richard Geßler hielt das industrielle Zeitalter in Tettnang Einzug. Bis dahin gab es in der Stadt nur Handwerksbetriebe und haupt- oder nebenberuflich ausgeübte Landwirtschaft.

So entstanden die ersten Wohnungen in der alten Kaserne

Das plötzliche Ende der Seidenfabrik kam 1894, als Geßler und sein Sohn kurz nacheinander starben. Da sie keine Verwandten hatten, die für die Übernahme der Fabrik in Frage kamen, wurden ihre Hinterlassenschaften versteigert. Den Zuschlag für Haus und Fabrikgebäude erhielt für 50 220 Mark Dr. Constantin Locher, Inhaber der Dampfsägerei und Kistenfabrik. Mit durchschnittlich 100 Mitarbeitern war das Unternehmen lange Zeit der größte Arbeitgeber und wichtigste Betrieb in der Stadt.

Um für die zugezogenen Arbeitnehmer genügend Wohnraum bieten zu können, ließ Locher die ersteigerte Immobilie zu einer Unterkunft umbauen. Auf engem Raum wohnten hier nun die Mitarbeiterfamilien der „Gebrüder Locher, Dampfsägewerk und Kistenfabrik“, wie sich das Unternehmen offiziell nannte.

Etwa 80 Jahre blieb der Gebäudekomplex eine Wohnanlage. 1978 erwarb die Tettnanger Bau- und Betreuungs-GmbH + Co. KG (Teba) die Immobilie mit der Absicht, an dieser Stelle eine Wohneinheit mit städtebaulichem Akzent zu verwirklichen. Seitens des Denkmalamtes bestand die Auflage, dass der vordere ältere Teil in seinem Charakter erhalten bleibt. Der Tettnanger Architekt Bryan Latty erarbeitete ein Konzept, bei dem sich ein Anbau mit acht Eigentumswohnungen an den denkmalgeschützten Altbau anschloss.

Unter der Grünfläche entstand eine Tiefgarage mit 28 Plätzen und einer Einfahrt von der Loretostraße. Die Abrissarbeiten begannen im Oktober 1985. Die Grundmauern der „Alten Kaserne“, das Erdgeschoss und die Außenwände des Obergeschosses blieben erhalten. Der Dachstuhl wurde komplett erneuert, wobei das Denkmalamt geringe Änderungen zuließ. Bereits am 16. Mai 1986 konnte das Richtfest gefeiert werden.

Das historische Haus Loretostraße 3 mit den angrenzenden modernen Gebäudeteilen 3/2 und 3/3 präsentieren sich heute als eine attraktive Wohn- und Büroeinheit, bei der alle Gesichtspunkte des Denkmalschutzes eingehalten wurden und bei dem auch städtebauliche Gesichtspunkte zum Ausdruck kommen.