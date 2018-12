Warum ein Bäckereibesitzer einen Monat lang Snowboards verkauft

Tobias Bär ist Geschäftsführer der Bäckerei Bär in Tettnang. In der Backstube steht der 39-Jährige derzeit aber eher weniger, denn direkt gegenüber der Filiale in der Montfortstraße eröffnet er bald einen eigenen Snowboardladen. Dort soll es Boards, Bindungen und vor allem gute Beratung geben, kündigt Bär an. Am 5. Januar ist dann auch schon wieder Schluss und in den Räumen am Torschloss ist wieder das Büro der Bäckerei zu finden.

Snowboard-Shop mit Ablaufdatum

Mit neun Jahren hat Tobias Bär sein erstes Snowboard besessen und von da an hat ihn die Leidenschaft nicht mehr losgelassen, erzählt er. Seit mehr als 12 Jahren arbeitet Bär außerdem im Außendienst von Snowboardherstellen auf dem deutschen und österreichischen Markt. Die Erfahrung, die er in den Jahren als Sportler und Händler gemacht hat, möchte er weitergeben. „Es schmerzt, dass mein Lieblingshobby im Bodenseekreis so schlecht vertreten ist“, sagt er. Deshalb eröffnet er nun, in seiner Urlaubszeit, den Laden für etwas mehr als einen Monat. Pop-Up-Store nennt man dieses Prinzip.

Nach dem Wirtschaftsingenieurstudium in Heilbronn ist Bär zurückgekehrt, um den Familienbetrieb „Bäckerei Bär“ als Geschäftsführer in die nächste Generation zu führen, erzählt er. Aber eben mit dem Versprechen, das er dem Vater abgerungen hatte, dass er weiterhin seine Liebe zu Snowboards ausleben könne.

Ein Renner auf Facebook

„Die Zukunft von Love Snowboarding hängt daran, wie das jetzt angenommen wird“, sagt Tobias Bär. Er ist aber optimistisch. Allein mit Facebookposts hat er teilweise 8000 Menschen erreicht, sagt er. Vielleicht öffnet das Ladengeschäft nächstes Jahr ja erneut und dann länger und es gibt gemeinsame Testfahrten, so Tobias Bär.

Die Eröffnungsveranstaltung bringt die beiden Leben des Tobias Bär jedenfalls schon einmal zusammen. Sie heißt Boards & Pretzels: Boards und Brezeln.