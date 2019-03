Warum dieser Landwirt seine Kälber tauft und bei Instagram unterwegs ist

TV-Sender können sich Kühe bei ihm mieten, die Sendung mit der Maus ist schon in seinem Stall gewesen und auf Youtube, Instagram oder Facebook ist Franz Kinker auch vertreten. Der Landwirt aus Roßhaupten südlich von Marktoberdorf ist am Donnerstagabend Gastredner bei der Hauptversammlung des Kreisbauernverbands Tettnang und des Maschinenrings Tettnang gewesen.

Es gebe immer weniger Bauern, dafür aber zunehmend Menschen, die keine Erfahrung mehr mit diesem Bereich hätten, sagte Kinker.

„Allerdings können wir über das Thema Bauernhof und unsere Arbeit dort berichten.“ Das Smartphone habe ja jeder immer dabei, da könne man ja auch mal filmen oder ein schnelles Foto machen. Am Abend setze er sich dann hin und überlege: „Was kann ich über diesen Tag schreiben?“

Wichtig sei es, ins Gespräch zu kommen und über die Arbeit zu sprechen. „Dafür muss es einem natürlich Spaß machen, mit Leuten umzugehen.“ Es sei wichtig, etwas Ungewöhnliches anzubieten, was nicht jeder erwarte.

Es sprudelt richtig aus ihm heraus: Seine Leihkühe für TV-Produktionen sind schon in Hipp- oder Lenorwerbungen durchs Bild gelaufen. Wer eine Kuhpatenschaft übernimmt, bekommt zwei Überraschungspakete mit Milchprodukten.

Mit landwirtschaftlichen Geräten können Übernachtungsgäste Krafttraining machen. „Agrofitness“ nennt er das, das erspare den Gang ins Studio. Es gibt Märchenstunden im Stall oder Kälberkuscheln.

Mit der Kälbertaufe will er Menschen ebenfalls näher ans Thema Landwirtschaft heranbringen – und auch jeweils die fünf Familien, die bei ihm unterkommen können: „Das ist doch eine nette Form, Menschen zusammenzubringen.“

Hoffeste sind wichtig, sie bieten Besuchern einen direkten Einblick. Franz Kinker

Und: Ein Buch hat Kinker auch schon veröffentlicht, „Glücksgefühl“. Ein Hoffest hat es zum hundertsten Jubiläum des Hofes gegeben.

Zu denen rät er, gern auch mit Mitwirkung von Vereinen, in der Runde in Laimnau explizit: „Hoffeste sind wichtig, sie bieten Besuchern einen direkten Einblick.“

Mit diesen Dingen will er ein positives Bild vom bäuerlichen Leben vermitteln, gerade in einer Zeit, in der „die Reibungspunkte größer werden“, wie Kinker sagte.

Was er transportiere, sehe er nicht als Rückschritt in eine andere, vermeintlich bessere Welt, antwortete Kinker auf eine Frage. So sei etwa der Kontakt zwischen Kälbern und Kindern eine Win-win-Situation, auch für die Kälber, die so zahmer würden.

Mehr entdecken: Landwirt bloggt aus dem Kuhstall

Wie er denn mit unschönen Sachen umgehe, etwa der Totgeburt eines Kalbs, kam eine Frage aus der Runde – zumal, so der Fragende, die Presse einem das Wort auch durchaus im Munde herumdrehen könne.

Er habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, erwiderte Kinker. In einem solchen Fall decke er das Tier zu und kümmere sich um den Abtransport. Bekämen Gäste so etwas mit, gerade auch Kinder, erkläre er, dass so etwas ein Teils des Lebens sei. „Kritische Sachen gehören dazu. Sonst entsteht ein Bild, das nicht passt.“