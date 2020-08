Warum das Stadtmuseum „porös“ sein soll

Intensiv haben sich die Studenten des Seminars „Schuld und Schulden“ an der Universität Konstanz in den vergangenen Monaten mit der Neugestaltung des Tettnanger Stadtmuseums beschäftigt. Denn die Dauerausstellung im Tettnanger Torschloss soll in einem komplett neuen Gewand erscheinen.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste nicht nur der geplante Eröffnungstermin im Herbst verschoben werden, auch das Seminar selbst konnte nur digital stattfinden. In einem Videotagebuch berichtete Seminarleiter Albert Kümmel-Schnur regelmäßig über die verschiedenen Prozesse der Neugestaltung. Die neueste Folge, die den Titel „Das poröse Museum“ trägt, bildet gleichzeitig auch das Finale der Videoreihe.

Video-Tagebuch zum Tettnanger Stadtmuseum - Folge 7: Das poröse Museum

Was kann man nun also für die Zukunft lernen, fragt sich Kümmel-Schnur in dieser Folge. „Poröses Museum“ – Das höre sich zwar erst einmal sperrig, ziemlich akademisch und lebensfern an. Tatsächlich meine der Begriff aber das genaue Gegenteil: eine enge Verzahnung des Museums mit der Stadt, eine Öffnung, eine Durchlässigkeit für die Bürger, ihre kleinen und großen Ereignisse, für ihre Dynamik.

Das Museum möchte demnach zu einem Ort werden, der diese Dynamik mitgestaltet. Und dies immer aus dem Blickwinkel ganz konkreter Artefakte, die Geschichte greifbar machen. Denn Geschichte sei immer das, was wir aus ihr machen, stellt Kümmel-Schnur klar.