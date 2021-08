Warum Berthold Messmer beim Filmen besonders auf Hände achtet

Die Übertragung der Bähnlesfest-Ziehung der Tettnanger Lions läuft am Sonntag, 12. September, ab 16 Uhr auf Youtube im Livestream. Der technische Kopf dahinter ist Berthold Messmer. Der Erlös kommt guten Zwecken auch in der Region zugute. Möglich ist das unter anderem auch dank der Sponsoren für die Preise. Mit der Übertragung gebe es eine gute Möglichkeit, die in anderem Kontext bereits erprobt sei, sagen Frey und Unglert. Denn Menschenansammlungen soll es nicht geben. Los geht der Losverkauf auf dem Städtlesmarkt an den kommenden Samstagen. Ebenso gibt es weitere Verkaufsstellen, die unter www.lions-tt.de zu finden sind. Der Hauptpreis der Betonmischerverlosung ist ein Zeppelinflug mit zwei Personen, mindestens jedes zehnte Los gewinnt.