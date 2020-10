Warnstreik an der Klinik Tettnang

Im Rahmen des Tarifkonflikts des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen wird die Klinik Tettnang am Donnerstag, 8. Oktober, bestreikt. Der Warnstreik ist Teil von Aktionen der Gewerkschaft Verdi in Bezug zu den derzeit laufenden Tarifverhandlungen. Der Schwerpunkt des bundesweiten Protestes liegt auf Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren.

Die Verdi-Kundgebung in der Nähe der Klinik Tettnang beginnt um 9 und endet um 12 Uhr. Der Krankenhausbetrieb wird dennoch aufrechterhalten. Insbesondere werden alle Notfall-Patienten versorgt.