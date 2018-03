Wangen gewinnt Tettnanger Feuerwehr-Fußballturnier

Was als ein Benefizturnier aufgrund eines tragischen Unglücks 1982 begann, jährt sich heuer zum 36. Mal: das mittlerweile traditionelle Feuerwehr-Fußball-turnier wurde dieses Jahr in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle ausgetragen. Elf Teams, welche von den Feuerwehren aus dem Bodenseekreis und dem Kreis Ravensburg gestellt wurden, traten am Samstag unter der Leitung des Gastgebers, der Feuerwehr Tettnang, gegeneinander an.

Bei einem verheerenden Brand im März 1982 im Ravensburger Frauentorturm kamen drei Feuerwehrleute ums Leben. Daraufhin wurde das Turnier organisiert, um Spenden für die Angehörigen zu sammeln.

Den ersten Platz erspielte sich die Feuerwehr Wangen, die laut Pressemitteilung spielerisch über das gesamte Turnier eine gute Leistung zeigte und im Finale 2:0 gegen die Feuerwehr Neukirch siegte und somit auch den begehrten Wanderpokal bekam. Damit ging der zweite Platz an die Feuerwehr Neukirch, der dritte Platz nach einem 3:2 gegen Meckenbeuren an die Feuerwehr Taldorf. Bei der Siegerehrung am Abend in der Feuerwache Tettnang wurde Andreas Butscher von der Feuerwehr Neukirch zum Torschützenkönig gekürt.

Die Organisatoren der Feuerwehr Tettnang, David Dietenberger und Tim Pfefferkorn, zeigten sich mit der Veranstaltung sehr zufrieden: „Uns hat es sehr gefreut, dass wir dieses Turnier zum dritten Mal in Tettnang ausrichten durften.“