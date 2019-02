Wangen empfängt Argental zum Derby

Vor einem schwierigen Auswärtsspiel steht die SG Argental am Samstag, 16. Februar. Beim Derby der Handball-Landesliga in Wangen möchten die Spielerinnen von SGA-Coach Uwe Bittenbinder an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und den Allgäuerinnen ab 20 Uhr in der Argensporthalle alles abverlangen, wie es in der Vereinsankündigung heißt.

Wangen rangiert momentan mit 20:10 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Das heimstarke Team, das bisher alle sieben Heimspiele für sich entscheiden konnte, musste sich im letzten Saisonspiel knapp mit 22:24 gegen Spitzenreiter TSV Urach geschlagen geben - wie übrigens auch die SG Argental. Die MTGlerinnen haben vom Hinspiel sicher noch eine Rechnung offen und dürften nun alles geben, um diese zu begleichen.

Zumal die Wangenerinnen im Oktober nicht ihren besten Tag erwischten und von der SGA überrannt wurden. Mit einem 26:13 Sieg feierten die Argentalerinnen damals ihren ersten Saisonsieg. Zu achten ist bei der jungen MTG-Mannschaft vor allem aufs schnelle Umschaltspiel und die Tempogegenstöße. Bis auf Mareike Teichmann wird der Kader von Coach Bittenbinder voraussichtlich vollzählig zum Derby reisen.