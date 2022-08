Wandern auf dem Ellhofener Tobelweg

Die Ortsgruppe Tettnang des Schwäbischen Albvereins organisiert am Sonntag, 28. August, für Mitglieder und Gäste eine Vormittagswanderung bei Röthenbach im Allgäu. Von der Ortsmitte in Röthenbach führt der Weg am idyllischen Tobelbach entlang. Unter der mächtigen Eisenbahnbrücke durch gelangt man zur Tobelmühle. Von dort geht es an einem Wasserfall vorbei hinauf an den Waldrand oberhalb von Simmerberg. Hier kann man bei guter Sicht den Ausblick auf das Albsteinmassiv und das nahe Lindenberg geniessen. Durch das schön von Wiesen und Wald umgebene Ellhofen geht es zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderung dauert gut drei Stunden. Wanderführer ist Uwe Schipfel. Der Weg verlangt etwas Trittsicherheit. Wanderstöcke werden empfohlen. Ein kleines Vesper sollte auch in den Rucksack. Eine Einkehr ist vorgesehen. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Bei schlechtem Wetter fällt die Wanderung aus. Treffpunkt ist der Tettnang Loretopark um 8.30 Uhr.