Walter: „Dieses Denkmal werde ich mir nicht setzen“

Ende Juli ist die letzte Flüchtlingsfamilie aus der Stadthalle ausgezogen. Seit diesem Zeitpunkt steht der Bau leer. Am Donnerstag werden sich Angestellte der Tettnanger Stadtverwaltung und des Landratsamtes zunächst ein Bild vom Zustand machen. Um die Halle wieder nutzbar zu machen, wird kräftig Hand angelegt werden müssen. Die für die Flüchtlingsnutzung eingezogenen Böden müssen raus, Reparatur- und Malerarbeiten stehen an. Wann das umgesetzt wird, steht bislang noch nicht fest.

Klar ist, dass der Kreis für die Kosten aufkommen soll. In einer Stellungnahme der Stadt dazu heißt es: „Das Landratsamt muss die Halle so zurückgeben, wie diese übernommen wurde. Die kompletten Renovierungsarbeiten liegen beim Landratsamt. Uns sollten keine Kosten entstehen.“ Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes, bestätigt das auf SZ-Anfrage. Man gehe davon aus, dass der Kreis die Halle im Dezember wieder an die Stadt zurückgeben werde.

Was die Zukunft der Halle betrifft, ist allerdings noch vieles ungewiss. Bei der Seniorenfeier in Obereisenbach am Wochenende kündigte Bürgermeister Bruno Walter an, dass der nächste Seniorennachmittag wieder in der Stadthalle stattfinden werde. Also doch eine Sanierung? Ist das angesichts des beklagenswerten Zustands des einstigen Vorzeigeprojekts aus den 60ern überhaupt sinnvoll?

„Man beschränkt sich auf das absolut Notwendige“, sagt Walter, für den feststeht, dass eine „Grundsanierung keinen Sinn macht“. Dafür weise die Halle zu viele „strukturelle Mängel auf“: fehlende Barrierefreiheit, Toiletten im Untergeschoss, die Küche am falschen Platz, überalterte Technik und eine insgesamt marode Bausubstanz. Mit Verweis auf die Hallen in der Weinstraße und am Stadion sowie die in den Ortschaften Laimnau, Obereisenbach und Kau, stellt Walter die Frage: „Braucht die Stadt tatsächlich einen Veranstaltungsraum für 500 bis 800 Leute, wenn fraglich ist, ob dieser sich wirtschaftlich betreiben lässt?“

Sport- statt Mehrzweckhalle

Mit 15 bis 20 Millionen Euro kalkuliert Bruno Walter die Gesamtkosten für ein Bauwerk, das an der Stelle der Stadthalle – oder auch ganz woanders, beispielsweise in Nachbarschaft zur Elektronikschule – erwachsen könnte und die Anforderungen von Schulen, Vereinen und Bürgerschaft gleichermaßen berück- sichtigt. Wohl zu teuer. Viel wahrscheinlicher sei, die Stadthalle am Manzenberg abzureißen und dort – oder auch unweit der Carl-Gührer-Halle – eine „vernünftige Sporthalle“ hinzusetzen. Denn: „Man wird die Stadthalle nicht als Mehrzweckhalle ersetzen.“ Darüber bestehe laut Walter auch im Gemeinderat Konsens.

Sollte tatsächlich an der Seestraße eine Art Tagungshotel erwachsen, das par terre einen Einkaufsmarkt beherbergen könnte, sieht das Tettnanger Stadtoberhaupt hier eine Möglichkeit, einen entsprechend großen Saal für städtische Belange mitzunutzen.

Gegenüber der SZ lässt Walter durchblicken, dass in Anbetracht der anstehenden baulichen Veränderungen – am Schulzentrum Manzenberg, in der Innenstadt und im Loretoquartier – und der Prioritätenliste, auf die sich der Gemeinderat verständigt hatte, die Frage nach der Zunkunft der Stadthalle derzeit keinen allzu hohen Stellenwert besitzt. Dass die Stadt auf kurz oder lang einen Veranstaltungsort benötigt, stellt der Bürgermeister nicht in Abrede, bezweifelt aber massiv, dass er das Eisen selbst noch anpacken wird: „Dieses Denkmal werde ich mir nicht setzen.“ Gleichwohl geht er davon aus, „nächstes Jahr Planungsmittel für die Sporthalle in den Haushalt einzustellen“. Darüber aber werde der Gemeinderat befinden müssen.