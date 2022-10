Waldkindergarten könnte jetzt doch einen Wärmeraum erhalten

Für den Winter zeichnet sich ab, dass die Kinder des Waldkindergartens bei Neuhäusle einen Wärmeraum kriegen. Die Eltern hatten in einem Positionspapier drauf gedrängt, das war im September Thema im Verwaltungsausschuss. Und am Mittwochabend hat sich jetzt der Technische Ausschuss mit der baulichen Lösung befasst. Langfristig soll dann ein richtiger Schutzraum am Wanderparkplatz entstehen, der auch noch vergrößert werden soll. Entscheiden muss jetzt noch der Gemeinderat am 26. Oktober.

Was sich mittlerweile geändert hat ist, dass nun der Grundstücksbesitzer der offenen Fläche zwischen dem Wanderparkplatz und dem Waldrand der Stadt dieses Areal der Stadt in Aussicht gestellt hat. Laut Bürgermeister Bruno Walter strebt die Kommune ein Pachtverhältnis an. Die Verhandlungen laufen.

Bauwagen soll ertüchtigt werden

Für das Provisorium eines Wärmeraums soll ein bestehender Bauwagen ertüchtigt und an den Wanderparkplatz angrenzend aufgestellt werden. Eine Tettnanger Firma hatte einen fertig ausgestatteten Bauwagen angeboten. Allerdings scheitert es hier daran, dass eine elektrische Heizung verbaut ist, am Gelände aber kein Strom verfügbar ist.

An der gleichen Stelle soll dann nach dem Winter auch der Schutzraum entstehen. Das soll dann wiederum ein Bauwagen sein, dann aber in anderer Dimension: Laut Verwaltung soll dieser Platz und Schutz für alle 20 Kinder sowie Raum für ein Büro bieten. Er soll in Zukunft dann auch als Aufwärmraum dienen.

Das unterscheidet Aufwärmraum und Ausweichraum

Der Unterschied zwischen beiden Lösungen ist, dass der Aufwärmraum Kindern die Möglichkeit bieten soll, sich bei niedrigen Temperaturen dort kurzzeitig aufhalten zu können. Denn auch im Winter sind die Kinder des Waldkindergartens in der Natur unterwegs und lernen den Wald in allen Jahreszeiten kennen. Dennoch soll kein Kind die ganze Zeit frieren müssen.

Der ähnlich klingende Ausweichraum soll bei bestimmten Wetterbedingungen wie Sturm oder Starkregen den Kindergartenbetrieb gewährleisten, ohne dass Kinder und Erzieherinnen sich in Gefahr begeben müssen. Solche Räume sind auch ausgestattet mit WCs und Waschbecken. Bisher bestand hier lediglich die Möglichkeit in der Kita Oberhof. Mit der Aussicht auf das Grundstück am Wanderparkplatz verändert sich die Situation nun grundlegend.

Was zuletzt das Problem gewesen ist

Den Aufwärmraum gab es bis zum Winter 2020/21 in Form eines Bauwagens, der für diesen Winter noch einmal ertüchtigt werden soll. Das Problem war, dass die bestehende Gasheizung aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht mehr genutzt werden durfte. Andere Wärmequellen stellten sich als unpraktikabel heraus. Auch ein angeschafftes Tipi war nicht ausreichend, da der Kies neben dem offenen Feuer oft durchgefroren war, wie eine Elternvertreterin berichtet hatte.

Sylvia Zwisler (CDU) wies darauf hin, dass es ja vor allem darum gehe, den Sperrvermerk für 150 000 Euro zu diesem Zweck aufzuheben. Den hatte der Gemeinderat mit Blick auf die unklare Sachlage in der Haushaltsberatung Anfang des Jahres gesetzt. Zugleich müssen noch weitere Mittel von 50 000 Euro zugeschossen werden. Das empfiehlt der Verwaltungsausschuss dem Gemeinderat auch einstimmig.

Frage: Wie sehen die WCs aus?

Offen ist noch die Lösung für Toiletten und Waschbecken. Kajo Aicher (Grüne) sagte: „Was mich stört, ist die relative Einfallslosigkeit bei der Infrastruktur.“ Er verwies auf die Möglichkeit, Trockentrenntoiletten einzurichten. Bei diesen werden feste und flüssige Stoffe in getrennten Kammern gesammelt, die einmal jährlich ausgetauscht werden müssen. Anders als Campingtoiletten sind diese wohl recht wartungsarm. Von autarken Lösungen mit chemischen Toiletten hatte die Stadt gleich Abstand genommen.

Eine andere Möglichkeit wäre das Einrichten normaler Sanitäreinrichtungen. Um diesbezügliche Detailfragen drehte sich die Diskussion noch ein bisschen. Der Ausschuss stimmte zu, dass die Stadtverwaltung hier noch Vorschläge ausarbeiten solle. Klar ist auch, dass der Wanderparkplatz vergrößert werden muss, der nicht nur am Wochenende oft überfüllt ist.