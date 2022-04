Wald- und Wiesenputzete in der Schulgemeinschaft Argental

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag vor Ostern machten sich die Mädchen und Buben der Schulgemeinschaft Argental auf den Weg zu ihrer Wald- und Wiesenputzete. Ausgestattet mit Handschuhen, Eimern und Warnwesten ging es los. Die Obereisenbacher Mädchen und Buben säuberten die Ränder an der Straße im „Trockenmoos“ Richtung Tettnang und Tannau und an der Straße innerhalb des „Arlenholz“ (im Volksmund „Arberholz“) Richtung Prestenberg und Wiedenbach.

Die Laimnauer Kinder säuberten vor allem die Ränder an der Straße Richtung Wiesertsweiler, Badhütten und Apflau, aber auch den Vogelwald und den Waldspielplatz von leichtsinnig entsorgtem Abfall. Sowohl in Laimnau als auch in Obereisenbach fanden die Kinder allerhand Weggeworfenes: Schuhsohlen, Autoreifen, Blechdosen, Glasflaschen, Pastikwannen, Zigarettenkippen, Gesichtsmasken, Bettlaken, Blechdosen und auch verschiedene Arten von Verpackungsmüll.

In der Schule wieder angekommen, füllten die Kinder viele der eigens dafür bereit gestellten Säcke mit dem eingesammelten Müll. Zur Freude aller Kinder und Begleitpersonen gab es am Ende des Vormittags noch Wurst und Wecken und ein Getränk zur Belohnung für die geleistete Arbeit.

Entsorgt wurde der von den Kindern gesammelte Abfall freundlicherweise von den Mitarbeitern des Bauhofes.

Die Wald- und Wiesenputzete ist eine aktive Form der Umwelterziehung. Kinder, Lehrende und Eltern leisten dadurch einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.