Wahlen und Ehrungen

Nachdem die Berichte zu den einzelnen Kategorien im ersten Teil der Versammlung ausgesprochen wurden, übernahm Wahlleiter Peter Bentele das Wort. Es standen die Satzungsänderung, die Ämter der Vorsitzenden, das Amt des Kassiers und das Amt des Kassenprüfers zur Wahl. Die Satzungsänderung wurde im ersten Wahldurchgang beschlossen. Somit wird der Musikverein in Zukunft drei gleichberechtigte Vorsitzende an der Spitze der Vorstandschaft präsentieren können. Als Kandidaten wurden Maximilian Bentele, Tobias Gindele und Claudia Merath in das Amt für drei Jahre gewählt. Für den Posten des Kassiers ließ sich Stefan Kleiner erneut zur Wahl aufstellen und wurde einstimmig in das Amt gewählt. Zuletzt ließ sich Moritz Walser für das Amt des Kassenprüfers aufstellen. Wie die anderen zur Wahl stehenden Ämter, wurde auch ihm das Vertrauen von den Mitgliedern geschenkt.

In diesem Jahr wurden die Ehrungen von Manfred Ehrle durchgeführt. Er freute sich, Maximilian Friedel für die 10-jährige aktive Mitgliedschaft ehren zu können. Für 20 Jahre ehrte er Sabrina Hund, Stefan Kleiner, Martin Marschall, Denise Preuß und Birgit Waggershauser. Des Weiteren standen Ehrungen für 30 Jahre (Simon Bohner, Philipp Spinnenhirn und Silvia Taube), Ehrungen für stolze 40 Jahre (Karlheinz Hund und Bruno Walser) und eine ganz besondere Ehrung mit 50 Jahre aktiv im Musikverein für Franz-Josef Auer auf der Tagesordnung.

Zudem konnte Manfred Ehrle stolz seinem Sohn Marian Ehrle und der Klarinettistin Johanna Spinnenhirn die D1 Nadel übergeben.

Gute zwei Stunden später schloss der Versammlungsleiter Alexander Lanz die Versammlung.