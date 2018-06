Wägele blickt mit Heimweh auf Tettnang

„Es war mit die schönste Zeit in meinem Berufsleben“, umschreibt Franz Wägele sein siebenjähriges Wirken als Rektor an der Realschule Tettnang. Das Bekenntnis zu „seiner“ Schule, den Schülern und seinen ehemaligen Kollegen die er „nach wie vor vermisst“ sowie seine Zeilen, in denen Sehnsucht nach der Montfortstadt mitschwingt, kommen vom anderen Ende der Welt, aus Chile.

„So begeistert ich von unserer Schule in Tettnang war, hatte ich doch das Gefühl, dass mein Bürostuhl zu warm geworden war“, mailt Wägele aus dem fernen Land, in dem er mit seiner Frau vorübergehend eine neue Heimat gefunden hat. Sehr gerne habe er in der Montfortstadt gearbeitet, fügt er hinzu und berichtet: „Wir hatten einen erheblichen Fortschritt in der Entwicklung gemacht. Zu ihm hat der IT-Bereich gehört, aber auch die Erstellung von Kompetenzcurricula.“

Wägele, den immer schon das Fernweh gepackt hat, und der vor Tettnang an einer deutschen Schule in Puebla, Mexiko, unterrichtete, wollte sich nach diesem Wirken nicht vorstellen, dass er sich nun wieder um die Alltagskleinigkeiten kümmern sollte. „Außerdem lockte zehn Jahre vor der Pensionierung noch einmal die große weite Welt und ein gewisser Kick - schaffst du es oder nicht?“. Gefunden hat er die Herausforderung als Schulleiter an der deutsche Schule Valparaíso. Sie liegt etwa 110 Kilometer nordöstlich von Santiago.

„Die Arbeit als Leiter einer Auslandsschule hat mit der eines Schulleiters an einer Inlandsschule so gut wie nichts mehr zu tun“ klärt Wägele auf. „In Deutschland ist man als pädagogischer Leiter fast ausschließlich für das Gelingen von Bildung und Erziehung seiner Schüler verantwortlich.“. Da Auslandsschulen Privatunternehmen seien, liege die pädagogische Zuständigkeit in der Verantwortung von Abteilungsleitern. „Der Schulleiter ist der Generaldirektor und muss sich hauptsächlich um den akademischen Standard, die Personalentwicklung, das Marketing und die Finanzen kümmern“, berichtet Wägele.

Jedoch nicht nur die schulische Laufbahn hält den Rektor im fernen Chile gefangen: „Wenn man ein Land nicht als Tourist bereist, sondern dort arbeitet, kommen die Kulturunterschiede so richtig zum Vorschein. Die positiven wie die negativen. Was mir besonders gefällt, ist, dass die Leute einerseits sehr emotional sind, andererseits aber auch eine sagenhafte Fähigkeit haben, mit Schicksalen umzugehen. Sie verzweifeln selten und versuchen alles positiv zu nehmen.“ Besonders angetan hat es Wägele der Aconcagua. Der Fast-Siebentausender ist der höchste Berg des amerikanischen Kontinents und liegt direkt vor der Haustüre Wägeles. „Mich hat der Berg als alten Bergsteiger jeden Morgen so gereizt, dass ich ihn mir zum 60. Geburtstag geschenkt habe. Das war einer der absoluten Höhepunkte in meinem Leben“, schwärmt er noch heute.

Auch von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist Wägele fasziniert: „Als ich auf meiner Fahrt zur Schulleitertagung in die 400 Kilometer entfernte Nachbarstadt La Serena gefahren bin, habe ich mit zwei Überschlägen mein Auto zerlegt. So schnell wie Polizei, Feuerwehr, Ambulanz, Presse und Landrat vor Ort waren, schneller hätte es in Deutschland auch nicht geschehen können. Einer der Polizisten hat mein iPhone genommen und gleich mit der Versicherung verhandelt und ein anderer, da mir - Gott sei Dank - nichts passiert war, hat auf der Autobahn einfach einen Reisebus gestoppt und mich hineingesetzt, sodass ich tatsächlich noch rechtzeitig am Ziel angekommen bin.“