VW rutscht unter Traktor-Anhänger

Auf der Landstraße L 326 in Richtung Bodnegg ist es am Donnerstag kurz vor 17 Uhr zu einem Zusammenstoß gekommen. In Höhe der Kreuzung zwischen Vorderreute und Hinterreute wollte ein 23-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger links in Richtung Hinterreute abbiegen. Eine nachfolgende Autofahrerin hat das wohl übersehen, denn sie befand sich auf Höhe Vorderreute im Überholvorgang – trotz Überholverbotes.

Der VW Golf der 60-Jährigen wurde durch die Kollision unter den Traktor-Anhänger geschoben. So entstand erheblicher Sachschaden an der Front des VW-Kombi. Auch der Anhängerrahmen, die Deichsel und ein Hinterrad des Traktors gerieten in Mitleidenschaft. Glücklicherweise wurden die Unfallbeteiligten nur leicht verletzt, kamen dennoch zur Beobachtung und weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Abschließendes konnte Kriminalhauptkommissar Rudolf Mezger an der Unfallstelle noch nicht sagen, an dem Überholverbot an der Unfallstelle besteht jedoch kein Zweifel. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25 000 Euro. Ein Abschleppdienst musste den VW bergen.