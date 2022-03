Vortragsreihe Klimaneutral 2040 startet

Der Krieg in der Ukraine hat es uns allen vor Augen geführt: Wir müssen in Deutschland unabhängiger von fossilen Energieträgern werden, vor allem aus geostrategisch riskanten Lieferländern wie aktuell Russland. Bisher war der Klimaschutz und das damit verbundene Ziel der Klimaneutralität bis 2040 der Haupttreiber der Transformation. Der entsetzliche Krieg wird die energiepolitische Neuausrichtung Deutschlands weiter befördern, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen, der Elektronikschule Tettnang und der Bodensee-Stiftung.

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet gemeinsam mit der Elektronikschule Tettnang und der Bodensee-Stiftung eine vierteilige Vortragsreihe unter dem Titel: „Klimaneutral 2040: Vom Wissen zum Handeln – bei uns vor Ort!“. In den Vorträgen soll es ganz konkret darum gehen, wie es gelingen kann, mehr erneuerbare Energien wie etwa Solarstrom aus Photovoltaik und CO2-neutrale Wärmenetze zu nutzen, um die so wichtige Energiewende lokal voranzubringen.

Den Auftakt macht die Veranstaltung „Solarstrom als zentraler Baustein für Tettnang“ am Donnerstag, 7. April, um 19 Uhr in der Aula der Elektronikschule. Nach einer kurzen Begrüßung werden Professor Peter Adelmann aus Ulm und Daniel Hegele (Bündnis 90/Die Grünen) über die Vorteile von Photovoltaik-Anlagen und die PV-Potenziale in der Region referieren. Anschließend geht es bei einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion um die Frage, warum es beim Ausbau erneuerbarer Energien in der Bodenseeregion nicht schneller voran geht und wie es gelingen kann dies nun zu beschleunigen.

Zu Fragen rund um den möglichen PV-Ausbau werden auf dem Podium Rede und Antwort stehen (in alphabetischer Reihenfolge): Prof. Adelmann, Martin Buck (Vorstand der ifm), Walter Göppel (Geschäftsführer Energieagentur Ravensburg), Regionalwerks-Geschäftsführer Michael Hofmann, Stefan Nachbaur (Geschäftsführer Prisma Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH), Lothar Reger (Vorstand Bau- und Sparverein Ravensburg) sowie Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter; auch Fragen aus dem Publikum sind möglich. Moderiert wird der Abend von Christian Freudling. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung ist nicht nötig.