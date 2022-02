Vortrag über Pflanzenvielfalt im eigenen Garten

In Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk veranstalten die Kreislandfrauen Tettnang einen Nachmittag rund um das Thema alte Sorten, Saatgut und Vermehrung. Der Vortrag findet laut Pressemitteilung am Donnerstag, 17. März, ab 14 Uhr im Foyer der Argentalhalle in Laimnau statt. Die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen erfolgt durch die Landfrauen. Der Eintritt beträgt für Mitglieder acht Euro und für Nichtmitglieder zehn Euro. Es gibt an diesem Nachmittag die Möglichkeit, Saatgut bei Patrick Kaiser zu erwerben.

Viele Kulturpflanzen, die es vor hundert Jahren noch gab, gelten mittlerweile als verschollen. Mit ihnen sind auch viele Farben, Formen, Düfte und Aromen auf unseren Tellern verloren gegangen.

Patrick Kaiser stellt die Erhaltungsmöglichkeiten im eigenen Garten und die Bedeutung der Pflanzenvielfalt am Beispiel von Gemüse vor. Beim Genbänkle e.V. ist er für den Erhalt der Gemüse – Kulturpflanzenvielfalt in Baden-Württemberg tätig. Mit seiner Saatgutinitiative „Tatgut“ vermehrt und erhält er eine große Anzahl historischer Sorten und Gartenraritäten in und um Laimnau. Anmeldung bitte bei Nadine Welte, Tel. 07542 / 4714 oder per Mail unter nadine@welteweb.de.